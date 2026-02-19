יום חמישי, 19.02.2026 שעה 08:50
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

בפורטוגל חשפו: זה מה שאמר ויניסיוס לפרסטיאני

מומחה לקריאת שפתיים בחן את השיחה בין שני השחקנים וחשף מה היו הקללות של הברזילאי לעבר שחקן בנפיקה בצל תקרית הגזענות: "שתוק, פחדן מס***"

|
ויניסיוס (רויטרס)
ויניסיוס (רויטרס)

העולם כולו מביט כעת לליסבון. מה שהתרחש במשחק בין בנפיקה לריאל מדריד חולל רעידת אדמה של ממש. המעשה הגזעני לכאורה שעליו התלונן ויניסיוס ג’וניור הוביל להתגייסות עולמית במאבק למען המטרה.

פיפ"א דרשה אחריות על מה שאירע ואופ"א כבר הודיעה כי תחקור את האירועים ותטיל את הסנקציות המתאימות. בינתיים, עולם הכדורגל התגייס לתמוך בשחקנה של ריאל מדריד, כולל חבריו לקבוצה ושחקני עבר.

למרות הכל, ישנם גם אנשים וגופים שמצדדים בג’אנלוקה פרסטיאני, וטוענים כי הם מאמינים לגרסתו וכי לא התרחש כל מעשה גזעני במשחק. ז’וזה מוריניו הטיל ספק בחגיגה של ויניסיוס ובנפיקה פרסמה הודעה רשמית כדי להביע את תמיכתה בשחקן הארגנטינאי.

פרסטיאני ו-ויניסיוס (IMAGO)פרסטיאני ו-ויניסיוס (IMAGO)

במקביל, בפורטוגל כלי תקשורת מרכזיים כמו 'א בולה' דיווחו על הניתוח שביצע גוסטבו מצ’אדו, מומחה בקריאת שפתיים, לגבי התמונות של שחקנה של ריאל מדריד, רגע לפני שהאירוע מתרחש.

“פחדן מס***”

בתחילה, ויניסיוס מוחה על הכרטיס שמציג לו השופט. "למה? למה? למה לי? למה כרטיס בשבילי, שופט?", שאל הברזילאי את לטקסייה, שופט המשחק. מיד לאחר מכן, הקיצוני פונה ישירות לפרסטיאני, ככל הנראה לאחר שזה אמר לו משהו.

"שתוק, שתוק, פחדן, פחדן מסריח, פחדן!", אמר שחקנה של הקבוצה בלבן לזה של בנפיקה. באותו רגע, פרסטיאני מכסה את פיו בחולצה ומתחיל לומר לו משהו שוויניסיוס מדווח עליו מיד: "היי! היי! שופט! הוא אמר 'קוף', הוא אמר לי 'קוף'. הוא קרא לי קוף. אני יודע מה הוא אמר. וכרטיס צהוב רק בשבילי".

ויניסיוס ופרסטיאני (IMAGO)ויניסיוס ופרסטיאני (IMAGO)
מהלך קבוצתי נהדר מסתיים בשער של רמאזאני

בסיום הסרטון, כוכב ריאל מדריד פונה שוב לפרסטיאני באותם מונחים כמו קודם: "פחדן, פחדן, פחדן מסריח". שיחה שמוסיפה מידע נוסף לאירוע, ושגם אם הקללות של ויניסיוס כלפי היריב ראויות לגינוי, בשום אופן אין בכך כדי להצדיק את האירוע הגזעני לכאורה שהתרחש על כר הדשא, לטענת הברזילאי.

הוספת תגובה



