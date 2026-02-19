זה הזמן לזרוח: קלארק רוצה להביא גביע למכבי

החלום האמריקאי מדבר על להצליח בגדול. אדם שהתחיל מנקודה מסוימת והצליח בענק, במונחים של עולם הספורט לא חסרים סיפורים כאלו על התחלות צנועות שיחד עם עבודה קשה במיוחד, עקביות, דבקות במטרה וסירוב לוותר יחד עם קורטוב של מזל (כי בכל זאת בינינו הרי טיפת מזל מעולם לא הזיקה לאף אחד) מתנקזים לכדי משהו גדול הרבה יותר וכן גם סיפור סינדרלה נכנס תחת ההגדרה.

וג'ימי קלארק? לגביו עדין מוקדם לומר איך הדברים יראו בהמשך הדרך או לשים לו מסגרת כזו או אחרת. הסיפור שלו רק התחיל, אך נקודת הפתיחה שלו נהדרת והפוטנציאל שלו עצום, הערב (חמישי,21:00) בהיכל מנורה מבטחים, במסגרת גמר גביע המדינה הגדול, הוא יקווה להוביל את מכבי תל אביב לתואר ראשון העונה.

קלארק הגיע לארץ הקודש בשנה שעברה, לבני הרצליה כך שהשילוב של היכולת שלו העונה והשחקן אליו התפתח - זאת כמובן כאשר התקרה עדין לא ברורה, אך שוב הרי אי אפשר שבמשחק כזה ובמעמד הזה וכשהיריבה היא קבוצתו הקודמת שאור הזרקורים לא יהיה עליו. אז כן קלארק החל את החיים המקצוענים שלו בשנה שעברה בכלל ומכבי תל אביב שזיהתה בו את הפוטנציאל לקחה אותו מבני הרצליה, “הוא באמצע העונה השנייה שלו ככדורסלן מקצוען וכשמסתכלים על הקפיצה שלו ועל מה שקורה איתו ביורוליג זה בלתי נתפס”, אומר גורם במועדון.

קטש: אנחנו מאוד מתרגשים להגיע למעמד הזה

“שוכחים את גילו, הוא בסך הכל בשנתו השנייה מחוץ לאמריקה”

כותב שורות אלו לא בדיוק מאלו שאוהבים להשוות בין שחקנים כלומר לומר שהשחקן ההוא יכול להפוך להיות מי שפעם שיחק כי בסופו של דבר ג'ימי קלארק הוא ג'ימי קלארק, אך אם מסתכלים על המסלול שלו לעומת אחרים בהחלט אפשר להבין את ההתלהבות הרי באפריל הקרוב הוא יחגוג רק 25, לא מעט גארדים אמריקאים, אלו שלא נבחרו בדראפט ושיחקו בליגה הטובה בעולם הגיעו לאירופה ולקבוצות היורוליג רק לאחר שעברו מספר תחנות ביבשת הישנה. עיינו ערך מייק ג'יימס, טייריס רייס, ריקי היקמן, ניק ווילר באב, קודי מילר מקינטייר, אריק מקולום, דריוס אדאמס, נייט וולטרס, בראדלי וונאמייקר, ובאמת שהיריעה קצרה מלהכיל.

ג'ימי קלארק (רועי כפיר)

נזכיר שקלארק נזרק אל המים העמוקים כבר בעונתו הראשונה בכדורסל המקצועני, כלומר ליורוליג והוא שחקן כזה שנמצא עדיין בשלבי העיצוב שלו ובעודו נמצא בשלב המדובר הוא כבר התחיל לקחת על עצמו את רגעי הקלאץ׳ ולשם השוואת סל ניצחון בלבד הרי שהסל של ווייד בולדווין בשבוע שעבר על פנאתינייקוס היה כזה שגרם לחשוב על זה שג'ימי קלארק קלע רק שבוע אחד קודם. זאת גם הסיבה שהתקרה שלו לא ברורה, אך ברור שפוטנציאלית היא הרבה יותר גבוהה כאשר הוא עדיין בשלב בו אפשר להמשיך ולעצב אותו ואם הדברים ממשיכים להתחבר מדובר בשחקן שאפשר לבנות קבוצה מסביבו.

“אנשים שוכחים את הגיל שלו, הוא בסך הכל בשנתו השנייה מחוץ לאמריקה בכלל הוא עדיין ‘ירוק’ (כינוי לשחקן בוסרי/צעיר)”, ממשיך אותו גורם. באשר לאופי אין בכלל שאלה שמדובר בעלם מיוחד מאוד. “הוא בחור מדהים וחיובי על המגרש ומחוצה לו שעובד קשה מאוד”. ואגב אם תשאלו את אנשי הרצליה סביר מאוד להניח שתשמעו את אותם הדברים שכן הוא מאוד אהוב גם בקבוצתו הקודמת. במועדון מדברים על שחקן שלא משנה זהות היריבה או באיזה מפעל היא משחקת מבחינתו הגישה למשחק תמיד אותו הדבר, “זה אותו דבר מבחינתו, הוא עושה את הדברים שלו ולא משנה באיזה מגרש הוא משחק, ואם זה משחק מכריע. זה מה שיפה אצלו”, מספרים בסביבת הקבוצה.

ג'ימי קלארק (IMAGO)

צנוע, מגיע להיכל באופניים

בטור האופי אפשר גם לסמן ׳וי׳ ליד תכונת הצניעות כאשר במועדון מספרים על ההחלטה שלו להגיע באופניים מביתו להיכל לאימונים ולמשחקים. כזכור את היכל מנורה מבטחים לאחר סל הניצחון שלו על פרטיזן בלגרד הוא עזב על אופניים ושוב לא רק פרטיזן גם נגד הפועל העמק הוא הגיע ועזב באופניים מדובר בדבר שבשגרה מבחינתו. לצד האופניים אינטראקציות עם אוהדים כשהוא מחויך מצטלם נותן ‘כיפים’ וממשיך לאחר מכן לביתו. קלארק אגב הפתיע לא מעט אנשים בקבוצה ובסביבתה כאשר ליום המדיה של היורוליג הוא הגיע עם תסרוקת חדשה. טוב לא בדיוק תסרוקת כי אם תספורת כאילו רצה להגיע ׳פרש׳ לעונה כפי שהעידו בסביבת הקבוצה.

ג'ימי קלארק מול יובל זוסמן (רועי כפיר)

הפוטנציאל של קלארק בלט בליגה תחת יהוא אורלנד, ביורוליג הוא כבר הראה אותו עוד בשנה שעברה תחת עודד קטש העונה הדברים לא תמיד היו עקביים אך לאחרונה הגיעה לה ההתפוצצות המקצועית ולא בכדי “הגנתית הוא מאוד קשוח, רואים מה הוא עושה בהתקפה אבל הגנתית יש לו קשיחות רואים אותו בהגנה. הוא בכושר טוב וקשוח מאוד הוא שחקן פיזי מאוד שלא בורח ממגע”, מנתחים במועדון.

חזרה לקבוצתו הקודמת אותה יפגוש הערב, הצהובים חושפים את מערכת היחסים עם בני הרצליה “הוא יודע ליצור קשרים והוא מאוד אהוב, עד היום אוהבים אותו בהרצליה”, מוסיפים במכבי שם מספרים על האהבה שקיבל והחזיר לקבוצתו לשעבר כאשר התחבק עם כולם באולם היובל, ואותו הכבוד ואותה האהבה הם גם ככל הנראה מה שהובילו אותו להיכל מנורה מבטחים ביום שני האחרון לראות את קבוצתו לשעבר מול הפועל העמק “זה אומר עליו הרבה” מסכמים במכבי תל אביב.