"שיחקנו אטרקטיבי, גינת אמור לחזור מול חולון"

לאט לאט, הפועל תל אביב חוזרת לחייך ומתחילה להתנער מהיכולת הרעה שאפפה אותה עם ניצחון שני רצוף, זאת אחרי שהצליחה להביס הערב (רביעי) את מכבי עירוני רמת גן 61:92 במסגרת משחק שהוקדם מהמחזור ה-25.

מאמן הפועל תל אביב, דימיטריס איטודיס, התייחס להופעה של קבוצתו: “אני חושב שזה היה משחק טוב שלנו, שיחקנו אטרקטיבי. בחצי השני שיחקנו הגנה טובה וחטפנו רק 28 נקודות. השגנו 21 איבודים שלהם, 13 מהם היו חטיפות שלנו. היו לנו 20 אסיסטים או 21, בסך הכל שיחקנו כדורסל טוב”.

על טאי אודיאסי: “מההתחלה ידענו מה הוא יביא לקבוצה שלנו. הוא משחק ברצינות, הוא מגן טוב, הוא עוזר ליוצרים שלנו. אנחנו מרוצים איתו”.

על קסלר אדוארדס: “אני לא יכול לספר הרבה על זה. אתם תצטרכו לחכות להודעה רשמית מהמועדון. כמו שאמרתי בעבר, יש לנו עיניים ואוזניים פקוחות”.

קסלר אדוארדס. ינחת בהפועל תל אביב? (רויטרס)

על הסיטואציה עם הפועל העמק: “אני לא יכול לענות על מה שצד אחר אומר. אני יודע להגיד שאני לא יצרתי קשר עם אף שחקן. לא נתתי שום הוראה לדבר הזה, זה ספוקלציה, שמועה או כל דבר אחר שאנשים ממציאים. מישהו אמר, אני לא יכול לענות על משהו שמישהו אמר. אנחנו צריכים לחיות לצד זה”.

על הייצוג הרב של הפועל בנבחרת ישראל: “אנחנו מכבדים את הנבחרת, בייחוד את נבחרת ישראל. יש לנו שישה שחקנים שיוצאים. לוח הזמנים מאוד עמוס. אני לא מחליט, המועדון מחליט כי הוא משלם למועדון. הבעלים צריך לראות את הסיטואציה, הוא רוצה לעזור לנבחרת. אני לא יכול לומר מי ילך ומי לא. זה דיון מתמשך והאור הירוק יגיע מהעומס והמצב הפיזי של השחקנים. אנחנו נחליט בהמשך”.

על מצב הפצועים: “תומר גינת כשיר ואני חושב שהוא יכול לחזור כבר מול חולון. גם ג’ונתן מוטלי נמצא במצב טוב יותר. נראה מחר באימון”.

תומר גינת. אמור לחזור כבר מול חולון (IMAGO)

אודיאסי: “יש לנו את כל התנאים להתקדם ביורוליג”

גם סנטר הקבוצה, טאי אודיאסי, שסיים כקלע המוביל בהתמודדות דיבר: “תודה לאלוהים, אני מודה גם לחבריי לקבוצה, היינו צריכים לנצח היום, היינו מפוקסים לאורך רוב הזמן בהתקפה ובהגנה והשגנו ניצחון טוב היום”.

על המאבק על מקום בחמישייה מול דן אוטורו וג’ונתן מוטלי: “שניהם שחקנים מעולים, הייתי מודע לסיטואציה הזו כשהגעתי. אני שמח על התפקיד שלי וכשקוראים לי אני עושה את הטוב ביותר עבורי”.

על התקופה הקשה: “אנחנו צריכים להישאר חדים כדי לא לפשל במסגרת האירופית, אני מאמין שנהיה בסדר, יש לנו כל התנאים להתקדם ביורוליג”.

טאי אודיאסי (ראובן שוורץ)

על המטרות: “יש לנו שחקנים מצוינים בכל עמדה, עם מאמנים טובים. יש לנו כל מה שאנחנו צריכים”.

על האם חסרים שחקנים לקבוצה: “זה לא התפקיד שלי, אני אמור לשחק כדורסל. אני מאמין ביכולות שלי”.

ברנר: “אנחנו צריכים עוד עומק וכישרון”

מאמן המפסידה, שמוליק ברנר, שיתף בתחושותיו: “החטאנו לייאפים בתחילת המשחק וזריקות שהיו טובות. שם זה התחיל ושם לצערי זה גם נגמר. אנחנו טובים יותר מזה. כששיחקנו בסדר ופשוט החטאנו, פערי הכישרון היה ניכרים. בסוף, חשבתי על יום ראשון. אנחנו לא מספיק עמוקים כדי לשחק בכזו אינטנסיביות פעמיים בתקופה קצרה”.

שמוליק ברנר (ראובן שוורץ)

על האם יגיע רכש: “לא צריך להיות איש כדורסל כדי להבין שאנחנו צריכים עוד יותר משחקן אחד. אנחנו טובים כפי שאנחנו, היום היינו בערב רע והכי חשוב זה לא לאבד ביטחון. בתקווה שנוכל, הבעיה היא התקציב”.

על סוגיית התקציב: “אנחנו פועלים במסגרת מה שאנחנו יכולים. זה לא התחום שלי, אנחנו מספיק טובים והיו לנו משחקים מאוד מאוד טובים, אפילו שאנחנו עם ארבעה זרים. לא נשפוט את עצמנו על פי המשחק הזה אבל כן, אנחנו צריכים עוד עומק וכישרון”.