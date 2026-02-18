יום רביעי, 18.02.2026 שעה 21:29
ספורט אחר

הוועד האולימפי דורש להשעות שדר שווייצרי

בוועד שיגרו מכתב חריף לאיגוד השידור האירופי בעקבות דבריו של השדר סטפן רנה נגד אדלמן ונבחרת הבובסליי: "אמירות מסיתות ומסוכנות״. התיעוד הוסר

|
אדם אדלמן בנבחרת ישראל במזחלות (IMAGO)
אדם אדלמן בנבחרת ישראל במזחלות (IMAGO)

סערה פוליטית מעיבה על משחקי החורף האולימפיים במילאנו-קורטינה 2026. הוועד האולימפי בישראל שיגר היום מכתב תלונה חריף לאיגוד השידור האירופי (EBU) ולערוץ RTS השווייצרי, בעקבות התבטאויות שערורייתיות של השדר סטפן רנה במהלך השידור החי של תחרויות הבובסליי.

במהלך השידור, בחר רנה לתקוף באופן חזיתי את נבחרת הבובסליי הישראלית ואת הספורטאי אדם אדלמן, באמירות שהוגדרו על ידי המשלחת הישראלית כחד צדדיות, פוליטיות ומסיתות שאין להן מקום על בימה אולימפית.

במכתב הרשמי הדגיש הוועד האולימפי כי מעבר לפגיעה בערכי הספורט, דבריו של השדר מהווים סכנה בטיחותית ממשית לספורטאים. לפי הטענה, פרשנות מסוג זה עלולה לעורר תגובות עוינות ואיומים ברשתות החברתיות ואף לעודד אלימות פיזית נגד הנציגים הישראלים.

עוד הובהר כי אדלמן משתתף במשחקים לאחר שעמד בכל הקריטריונים המקצועיים של הוועד האולימפי הבינלאומי, וכל רמיזה אחרת שהושמעה בשידור אינה עולה בקנה אחד עם העובדות או עם הסטנדרט המצופה מכל גוף שידור רשמי.

הקטעים השערורייתיים הוסרו

בעקבות פניית הוועד האולימפי הישראלי ובשילוב התערבות של הוועד האולימפי הבינלאומי (IOC), פעל הערוץ השווייצרי להסרת הקטעים המדוברים וכעת לא ניתן לצפות בהם עוד בפלטפורמות הדיגיטליות.

למרות הסרת התוכן, בישראל דורשים כעת מהלך נחרץ יותר הכולל פרסום התנצלות פומבית מצד הערוץ ובחינה מיידית של המשך העסקת השדר בשידורים אולימפיים, עד כדי השעייתו המלאה. מהוועד האולימפי נמסר כי הם גאים בספורטאים המייצגים את המדינה ביושרה ומצפים מאיגוד השידור האירופי להבטיח שהמשחקים יישארו זירה של מצוינות ספורטיבית ושוויון, ולא פלטפורמה לניגוח פוליטי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */