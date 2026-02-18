ניצחון חשוב למטה אשר במאבקי המיקום בכדורעף

אתמול התקיימו משחקי המחזור ה-16 של ליגת העל בכדורעף, אחרי שמשחק מוקדם אחד כבר התקיים ובו ניצחה מכבי יעדים תל אביב את הפועל ירושלים. הקבוצות שניצחו הן מ.ס עיילבון, הפועל גליל מטה אשר, הוד השרון ואשדוד.

מ.ס עיילבון – הפועל עירוני קריית אתא 0:3 (22:25, 22:25, 18:25)



משחק צמוד הערב בעיילבון אבל בסופו קבוצה המקומית הצליחה לנצח בשלוש מערכות ושמרה על המקום השמיני בטבלה שמוביל לפלייאוף, בעוד קריית אתא נועלת את טבלת ליגת העל עם שני ניצחונות בלבד. הצטיינו בעיילבון: פיינרו עם 24 נקודות ואינגרס עם 14 נקודות. הצטיינו בקריית אתא: פירסוב וגוז עם 10 נקודות כל אחד.

הפועל גליל מטה אשר/עכו – הפועל המעפיל/עמק חפר/מנשה 0:3 (18:25, 20:25, 13:25)



מטה אשר התאוששה מההפסד למכבי יעדים תל אביב בשבוע שעבר, שהיה ההפסד הראשון והיחיד שלה העונה, וגוברת היום יחסית בקלות על המעפיל. כשיש עוד שני מזורים לסיום העונה, מטה אשר הבטיחה כמעט סופית את המקום הראשון שמעניק יתרון לכל אורך הפלייאוף, כאשר המעפיל במקום השישי עדיין לא הבטחה סופית את הפלייאוף העליון אבל קרובה מאוד לכך. הצטיינו במטה אשר: ווינקלמולר עם 17 נקודות ונונייז עם 12 נקודות. הצטיינו בהמעפיל: דוס סנטוס ואוליביירה עם 12 נקודות כל אחד.

מטה אשר מול הפועל המעפיל קרדיט: (שמעון קנלמן)

מכבי מוסינזון הוד השרון – מכבי SVA רחובות 0:3 (25:23, 23:25, 20:25)



משחק מרתק ושוויוני בהוד השרון כאשר שתי המערכות הראשונות היו מותחות והסתיימו רק על חודן של שתי נקודות ואילו המערכה השלישית הלכה בקלות רבה יותר לקבוצה המקומית. הוד השרון המשיכה לשמור על המקום השלישי בטבלה בעוד שרחובות תיאבק עד מחזור הסיום על המקום בפלייאוף.

הפועל כפר סבא- מכבי אשדוד 3:2 (18:25, 28:26, 20:25, 25:18, 15:10)



אשדוד השיגה ניצחון חוץ חשוב במשחק שנמשך חמש מערכות. דווקא כפר סבא החלה היטב וניצחה את המערכה הראשונה בה שלטה, בעוד המערכה השנייה הייתה צמודה והוכרעה רק בשובר שוויון לטובת אשדוד. במערכה השלישית שוב הייתה ידה של כפר סבא על העליונה, אבל אשדוד ניצחה את הרביעית. שתי הקבוצות התייצבו למערכה חמישית אותה פתחה אשדוד בצורה מוחצת ועלתה ליתרון 2:8, אלא שכפר סבא לא נשברה, צימצמה ל-7:9, אבל זה בערך היה המקסימום עבורה כי אשדוד נתנה פוש אחרון בדרך לניצחון במערכה ובמשחק כולו.