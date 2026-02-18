בשורה לב"ש: יוני סטויאנוב חזר לכשירות מלאה

כמעט שנה אחרי שנפצע והושבת לתקופה ארוכה בעקבות פציעה קשה ברצועה הצולבת, יוני סטויאנוב סוף סוף רואה אור בקצה המנהרה. הקשר של הפועל באר שבע, שנפגע באפריל אשתקד ונאלץ לעבור ניתוח ותהליך שיקום ממושך, חזר לאחרונה לאימונים מלאים עם הקבוצה ונמצא בכשירות מלאה.

שחקנים מספרים שסטויאנוב נראה טוב באימונים, עובד בקצב גבוה ומשתלב בצורה טבעית באימונים הטקטיים והפיזיים. כעת, ההחלטה עוברת לצוות המקצועי שיצטרך לקבוע מתי להחזיר אותו לעניינים מבחינת כניסה לסגל ואולי אפילו להעניק לו דקות ראשונות אחרי היעדרות ארוכה כל כך.

בבאר שבע יודעים שסטויאנוב שחקן שיכול להוסיף עומק ואנרגיה למרכז המגרש, במיוחד בשלבים המכריעים של העונה. כמו כן, בצוות המקצועי מתכננים לשלב אותו בהדרגה, מאחר וחזרה מפציעה קשה כזו מצריכה מוכנות מנטלית לא פחות מפיזית.

יוני סטויאנוב מוחלף (עמרי שטיין)

“מבחינתו הפלייאוף העליון כבר התחיל”, קאנגווה ישוב מחר

בתוך כך, הקבוצה ממשיכה בהכנות לקראת המשחק הקרוב מול הפועל חיפה. האימונים מתקיימים בקצב גבוה, כאשר בצוות המקצועי שמים דגש על שמירה על יציבות ומניעת ירידת מתח אחרי הגדלת הפער בטבלה.

"מבחינתנו הפלייאוף העליון כבר התחיל ואנחנו רוצים להמשיך את המומנטום. לא מסתכלים רחוק מדי, הכל פתוח במאבק אליפות", אמרו במועדון. בבאר שבע ממתינים גם לשובו של קינגס קנגוואה, שנעדר לאחרונה וצפוי לחזור מחר (חמישי) ולהצטרף לשני האימונים שלפני המפגש נגד הפועל חיפה.