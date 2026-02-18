יום רביעי, 18.02.2026 שעה 18:38
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

בשורה לב"ש: יוני סטויאנוב חזר לכשירות מלאה

הקשר, שנעדר במשך כמעט שנה אחרי פציעה לא פשוטה, שב לאימונים. ההחלטה מתי ישחק: בידי הצוות המקצועי. קאנגווה צפוי לחזור לישראל לקראת הפועל חיפה

|
יוני סטויאנוב בפעולה (רדאד ג'בארה)
יוני סטויאנוב בפעולה (רדאד ג'בארה)

כמעט שנה אחרי שנפצע והושבת לתקופה ארוכה בעקבות פציעה קשה ברצועה הצולבת, יוני סטויאנוב סוף סוף רואה אור בקצה המנהרה. הקשר של הפועל באר שבע, שנפגע באפריל אשתקד ונאלץ לעבור ניתוח ותהליך שיקום ממושך, חזר לאחרונה לאימונים מלאים עם הקבוצה ונמצא בכשירות מלאה.

שחקנים מספרים שסטויאנוב נראה טוב באימונים, עובד בקצב גבוה ומשתלב בצורה טבעית באימונים הטקטיים והפיזיים. כעת, ההחלטה עוברת לצוות המקצועי שיצטרך לקבוע מתי להחזיר אותו לעניינים מבחינת כניסה לסגל ואולי אפילו להעניק לו דקות ראשונות אחרי היעדרות ארוכה כל כך. 

בבאר שבע יודעים שסטויאנוב שחקן שיכול להוסיף עומק ואנרגיה למרכז המגרש, במיוחד בשלבים המכריעים של העונה. כמו כן, בצוות המקצועי מתכננים לשלב אותו בהדרגה, מאחר וחזרה מפציעה קשה כזו מצריכה מוכנות מנטלית לא פחות מפיזית.

יוני סטויאנוב מוחלף (עמרי שטיין)יוני סטויאנוב מוחלף (עמרי שטיין)

“מבחינתו הפלייאוף העליון כבר התחיל”, קאנגווה ישוב מחר

בתוך כך, הקבוצה ממשיכה בהכנות לקראת המשחק הקרוב מול הפועל חיפה. האימונים מתקיימים בקצב גבוה, כאשר בצוות המקצועי שמים דגש על שמירה על יציבות ומניעת ירידת מתח אחרי הגדלת הפער בטבלה. 

"מבחינתנו הפלייאוף העליון כבר התחיל ואנחנו רוצים להמשיך את המומנטום. לא מסתכלים רחוק מדי, הכל פתוח במאבק אליפות", אמרו במועדון. בבאר שבע ממתינים גם לשובו של קינגס קנגוואה, שנעדר לאחרונה וצפוי לחזור מחר (חמישי) ולהצטרף לשני האימונים שלפני המפגש נגד הפועל חיפה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */