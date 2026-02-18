נבחרת יוניטי מתחממת לקראת טורניר המאסטרס

נבחרת יוניטי זכתה בספטמבר האחרון בגרנד פרי של ליגת יוניטי העולמית ועלתה למקום הראשון בעולם (שודר בערוץ ONE), אחרי שהביסה ללא תנאי את נבחרות ברזיל (0:6) והונגריה (1:8). הנבחרת, שבראשה עומד הבעלים של המרכז להוראה פרטית רועי קריב, עסוקה כעת בהכנות קדחתניות לקראת טורניר המאסטרס, השני בחשיבותו בליגה העולמית שיתקיים בעוד חודשיים (17-18 באפריל) בבודפשט.

ישראל תנסה להשלים דאבל עולמי, כשתפגוש בחצי הגמר את נבחרת סרביה החזקה, שזכתה בטורניר החורף שהתקיים בגוריציה כשהביסה 0:3 את נבחרת איטליה. הסרבים מדורגים רביעים בעולם ונמצאים בתנופה גדולה תחת המאמן הוותיק סאפט סושיץ', בעבר כוכב פ.ס.ז'. בחצי הגמר השני ייפגשו המארחת הונגריה וסלובקיה המפתיעה.

אתמול באצטדיון ״מאיר נמני״ ברמלה התקיים משחק הכנה של נבחרת יוניטי, בו היא חזרה מפיגור מוקדם והביסה 1:4 את הנערים של מ.ס רמלה, שגילו יכולות טכנית, טקטית ופיזית מרשימות. נבחרת יוניטי חסרה מספר שחקני מפתח, כשצעירי רמלה פתחו חזק ועלו ליתרון בדקה הרביעית, אבל איש המשחק היה שחקנה החדש של יוניטי, רום ענק שתרם שער ושני בישולים בדרך למהפך.

כדור ברשת אילוסטרציה (רועי כפיר)

זה התחיל בדקה העשירית עם בישול למיליארדו אסרט הכישרוני, שהקפיץ באומנות מעל השוער. דקה לאחר מכן ענו הפציץ מקצה הרחבה פצצה לרשת וקבע 1:2, ואף הוסיף בישול לצח דרעי בדקה ה-21. מכאן והלאה התפתח משחק שקול עם אירועים בשני צידי המגרש, עד שלפני הסיום בדקה ה-77 המחליף בן רוזן, בנה של הזמרת זהבה בן שריגש את הקהל בשירת התקווה לפני תחילת המשחק, כבש מבישול של איתי ״בובו״ אשכנזי וחתם 1:4.

“יש לנו עבודה רבה”

עובד קראוס, מאמן נבחרת יוניטי, סיכם: "היה כאן משחק הכנה קשוח נגד יריבה מרשימה שהקשתה עלינו ונתנה לנו הרבה חומר למחשבה. יש לנו עבודה רבה ואנחנו חייבים להשתפר כדי להגיע מוכנים לטורניר המאסטרס".

שי חג׳ג׳ מאמן הנערים של מ.ס רמלה אמר בסיום: "היה משחק טוב וברמה גבוהה. הנערים שלנו הראו את הכישרון הרב שיש להם אבל מה לעשות - עמדנו מול קבוצה איכותית ומאומנת בכל הרכב ובכל סגל".