הרכבים וציונים



לא, זו לא טעות. בזמן שהחלק השני בסבב הראשון של שלב הנוקאאוט בליגת האלופות משוחק, ברגעים אלו גם וולבס, נועלת הטבלה באנגליה וארסנל הראשונה נפגשות לקרב קצוות רותח כחלק מהמחזור ה-31 בפרמייר ליג, כשהמשחק עצמו הוקדם מהמועד המקורי שלו.

בשונה משני העשורים האחרונים, בדגש על העשור הנוכחי, התותחנים רוצים לירות ובסוף העונה גם לפגוע במטרה שהיא אליפות ראשונה מאז 2004. חניכיו של מיקל ארטט מגיעים בכושר טוב, עם הפסד בודד ב-11 משחקי הליגה האחרונים שלהם שכללו גם שבעה ניצחונות. שלוש נקודות הערב יגדילו, לפחות באופן זמני, את הפער ממנצ’סטר סיטי השנייה לשבע נקודות.

מנגד, אומללים הם חייו של אוהד הזאבים העונה. אחרי סיבוב ראשון בו הצליחו להשיג שלוש נקודות בלבד, הקבוצה החלה להתייצב כשהם השיגו תחת רוב אדוארדס שש נוספות בשמונת המשחקים שהחלו את מסע ההישרדות שגם ככה נראה קלוש. מצד שני, המוליניו לא מאיר פנים העונה למארחת, שהשיגה באופן לא מפתיע הכי מעט נקודות בביתה העונה מכל קבוצות הליגה.

נתון מעודד נוסף עבור האורחת מגיע מהמאזן של הקבוצה נגד קבוצות שיושבות במקומות 8-20, שם הצליחו השחקנים לרשום הישג פנומנלי עם 14 ניצחונות מ-16 משחקים, כשבשניים הנוספים הם סיימו בתיקו בלבד. על אף הפערים הגדולים, ארסנל השיגה בסיבוב הקודם ניצחון בקושי רב, במפגש שהסתיים ב-1:2 לזכותה בבית בזכות שני שערים עצמיים, כולל אחד עמוק בתוספת הזמן.