יום רביעי, 18.02.2026 שעה 15:45
ספורט אחר  >> אופניים

יו"ר איגוד האופניים צפויה להמשיך עוד קדנציה

כפי שנודע ל-ONE, יושבת הראש הנוכחית, דפנה לנג, עשויה להישאר בתפקיד ותוביל את הענף גם באולימפיאדת לוס אנג׳לס 2028. הבחירות הרשמיות ב-24 במרץ

|
דפנה לנג (שחר גרוס)
דפנה לנג (שחר גרוס)

דפנה לנג צפויה להמשיך לקדנציה שנייה כיושבת ראש איגוד האופניים, כך נודע ל-ONE. היו״ר הנוכחית תמשיך לארבע שנים נוספות בתפקיד ותוביל את הענף גם באולימפיאדת לוס אנג׳לס 2028.

הבחירות להנהלת איגוד האופניים יתקיימו ב-24 במרץ, בדיוק ארבע שנים לאחר הבחירות הקודמות, ולאחר סגירת הרשימות הוגשה למעשה רק רשימה אחת מוסכמת ובראשה תעמוד היו״ר הנוכחית דפנה לנג.

לנג, עורכת דין במקצועה ורוכבת אופניים חובבנית, עמדה בראש ההנהלה בארבע השנים האחרונות. בעברה, ביצעה מגוון תפקידים נוספים, כאשר בין היתר הקימה את אתנה וכיהנה כיו״ר הזמנית וחברת המועצה הלאומית לספורט. לאחרונה נבחרה לחברת הנהלת איגוד האופניים האירופי.

מיכאל יעקבלב (איגוד האופניים בישראל)מיכאל יעקבלב (איגוד האופניים בישראל)

המטרה המוצהרת של איגוד האופניים במהלך כהונתה הייתה זכייה במדליה אולימפית, והאיגוד ממשיך להשקיע את מירב המאמצים כדי לתמוך ברוכב אופני המסלול, מיכאל יעקובלב, לקראת משחקי לוס אנג׳לס 2028.

