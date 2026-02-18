העלות של איטודיס: כ-9 מיליון שקלים לשנה

העלות השנתית של דמיטריס איטודיס להפועל תל אביב מסתכמת בכ-9 מיליון שקל שזה כולל כל העלויות של המאמן, כך נחשף בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אגב, בין הרשות לבקרת התקציבים להפועל תל אביב היו מחלוקות על גובה הערבות שיש לקבוצה על כלל תקציב הקבוצה. בימים האחרונים נפתרה המחלוקת כאשר הקבוצה העבירה לבקרה עוד ערבות נוספת בסך של כ-3 מיליון שקל לשביעות רצון אנשי הבקרה.

בסיכומו של דבר, תקציב הקבוצה יכול להגיע העונה מעל לכ-190 מיליון שקל. כרגע הוא עומד על כ-183 מיליון שקלים, כאשר זה לפני שהקבוצה צירפה עוד שחקנים ועוד כל מיני פעילויות ואנשים שצורפו לעזור לקבוצה. אין ספק שהקבוצה שוברת את כל שיאי התקציב של קבוצת ספורט בישראל.