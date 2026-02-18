יום רביעי, 18.02.2026 שעה 17:40
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

העלות של איטודיס: כ-9 מיליון שקלים לשנה

חשיפת "שיחת היום": הפועל העבירה לבקרה עוד ערבות של כ-3 מיליון ש"ח בשבוע החולף לאחר ויכוח בין הצדדים. תקציב הקבוצה יכול להגיע למעל 190 מיליון

דימיטריס איטודיס ועופר ינאי (רועי כפיר)
העלות השנתית של דמיטריס איטודיס להפועל תל אביב מסתכמת בכ-9 מיליון שקל שזה כולל כל העלויות של המאמן, כך נחשף בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אגב, בין הרשות לבקרת התקציבים להפועל תל אביב היו מחלוקות על גובה הערבות שיש לקבוצה על כלל תקציב הקבוצה. בימים האחרונים נפתרה המחלוקת כאשר הקבוצה העבירה לבקרה עוד ערבות נוספת בסך של כ-3 מיליון שקל לשביעות רצון אנשי הבקרה.

בסיכומו של דבר, תקציב הקבוצה יכול להגיע העונה מעל לכ-190 מיליון שקל. כרגע הוא עומד על כ-183 מיליון שקלים, כאשר זה לפני שהקבוצה צירפה עוד שחקנים ועוד כל מיני פעילויות ואנשים שצורפו לעזור לקבוצה. אין ספק שהקבוצה שוברת את כל שיאי התקציב של קבוצת ספורט בישראל.

