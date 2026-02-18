לא רק ויניסיוס: גם קלי ספג קריאות גזעניות

לא רק ויניסיוס וריאל מדריד. בעוד שארבעת משחקי הפלייאוף הראשונים ששוחקו אתמול (שלישי) סיפקו שערים רבים והצגות כדורגל, לפחות חציהם יסומנו גם כמפגשים בהם התרחשו סערות על רקע גזעני.

אחרי הבלגן שאירע עם כוכב הבלאנקוס, גם בלמה של יובנטוס, לויד קלי, נמצא בעין הסערה אחרי שנפגע גם כן אחרי התבוסה לגלאטסראיי. האנגלי, שלקח חלק בהשפלה של הביאנקונרי אמש, קם בבוקר לתגובה באינסטגרם שקוראת לו “לחזור לגן החיות”.

קלי העלה בסטורי שלו את התגובה עם שם המשתמש של הבחור שהגיב, וכתב: “ביקורת באה בכל שלב בחיים ובספורט ותמיד קיבלתי את זה. לכולם יש את הדעה שלהם וזה בסדר, אבל את זה אני לא מוכן לקבל. למילים ולמעשים יש משמעות אבל גם השלכות.

הסטורי של לויד קלי (צילום מסך)

האם הוא יוביל לפיטורי האדם מהחברה בה הוא עובד?

כדי להוסיף, הבלם גם תייג את הבחור שהגיב, כולל את החברה בה הוא חושב שהוא עובד, על מנת שיראו את מעלליו של אותו עובד. אין לדעת כרגע, אך קלי החליט לא לשתוק ולסובב את הבושה בחזרה אל אותו בחור שהגיב לו את התגובה הגזענית.