יום חמישי, 19.02.2026 שעה 16:29
כדורסל עולמי  >> יורוליג

הפיתרון לבעיית האנרגיה? זהו קסלר אדוארדס

חשיפת ONE: הפועל ת"א החתימה שחקן מעניין מליגת הפיתוח ובעיקר חשבה על הצד ההגנתי שבמהלך. הקריירה, הסגנון, החיים האישיים והשחקן שמעריץ. פרופיל

|
קסלר אדוארדס (רויטרס)
קסלר אדוארדס (רויטרס)

בהפועל תל אביב קיבלו החלטה להמשיך עם דימיטריס איטודיס ולתת לו את הקרדיט גם לקראת הישורת האחרונה של העונה. במועדון מבינים שלא הכל תלוי על הקווים, הסגל זקוק לרענון, לאנרגיה, לאתלטיות. חיזוק אחד כבר נחת: קסלר אדוארדס. השם שלו נחשף לראשונה כאן ב-ONE, וכעת הוא הפך לרכש לרשמי וינסה להזרים דם חדש לאדומים.

הבייסיק – ומה שמאחוריו

אדוארדס הוא פורוורד אמריקאי בן 25, 2.03 מ’ של אורך, מוטת ידיים ונוכחות. עד היום הקריירה שלו הייתה אמריקאית לחלוטין, מכללת פפרדייל, ג’י ליג, NBA, ועכשיו הוא עושה קפיצה ראשונה מחוץ לגבולות ארה״ב. לא סתם לאירופה, אלא ישר להפועל תל אביב, ישר ללחץ, ישר לבמה של היורוליג.

הוא נבחר במקום ה-44 בדראפט 2021, ומאז הספיק לרשום 178 הופעות בליגה הטובה בעולם. הוא לבש את המדים של דאלאס, ברוקלין וסקרמנטו, כשבמקביל צבר לא מעט דקות בליגת הפיתוח. התחנה האחרונה שלו הייתה קבוצת הפיתוח של דנבר נאגטס.

קסלר אדוארדס (רויטרס)קסלר אדוארדס (רויטרס)

יש לו גם שמונה הופעות בפלייאוף ה-NBA, לא דבר של מה בכך לשחקן שנע בין ספסל לרוטציה. הממוצעים שלו? 12.7 דקות לערב, 3.6 נקודות ו-2.2 ריבאונדים. עונת השיא הגיעה ב-2021/22 בברוקלין, אז קיבל כ-20 דקות למשחק וקלע כשש נקודות בממוצע. לא מספרים שמקפיצים כותרות, אבל כן כאלה שמעידים על שחקן שיודע לתפקד כשנותנים לו תפקיד ברור.

מה הוא מביא לפרקט?

כאן זה כבר נהיה מעניין. אדוארדס נבחר בדראפט קודם כל בזכות ההגנה שלו. הוא ארוך, ורסטילי, נוח בחילופים, מסוגל לשמור רכזים עד גבוהים. שחקן שמאמנים אוהבים כי הוא מאפשר גמישות טקטית, חילופים אוטומטיים, לחץ על הכדור, סגירה לריבאונד.

קסלר אדוארדס (רויטרס)קסלר אדוארדס (רויטרס)

מעבר לזה, הוא נכנס להגדרה שכל קבוצה אירופית מחפשת: Three & D. כלומר גם שומר, וגם מעניש מהשלוש. בשתי העונות האחרונות שלו ב-NBA הוא עמד על כ-39% מעבר לקשת. לא סקורר מוביל, אבל כזה שידע לתפור את הזריקות הפנויות שההגנה תיתן. והגנה? זו החותמת. בקולג’ הוא רשם 127 חסימות, נתון שממחיש את הטיימינג, האורך והחוש שלו לכדור. הוא לא רק “עומד במקום”, אלא שחקן שמייצר פעולות.

מי אתה, קסלר?

בראיון ל-ESPN סיפר על עצמו: “ההתפתחות שלי נובעת מביטחון. הרמה והכישרון כבר היו שם, אבל המיינדסט הוא מה שעבדתי עליו. השתפרתי לאט לאט והמשכתי להאמין בעצמי, וזה עשה את ההבדל”.

השחקן האהוב עליו הוא אנתוני דייויס, לא מפתיע בהתחשב באהבה שלו להגנה ואורך. הספר האהוב עליו הוא פרסי ג'קסון וגנב הברק, והסרט המועדף הוא ‘קריד’, סיפור על מתאגרף שמנסה להוכיח את עצמו בזירה הגדולה בכיכובו של מייקל בי ג’ורדן.

אנתוני דייויס (רויטרס)אנתוני דייויס (רויטרס)

אולי זו גם המטאפורה כאן. אדוארדס לא מגיע ככוכב נוצץ, אלא כלוחם שמחפש את הבמה שלו. הפועל תל אביב הנחיתה דמות מסקרנת, אתלטית ורעבה, שיכולה להיות בורג משמעותי במאבק של האדומים בחלק האחרון של עונת היורוליג.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */