יום חמישי, 19.02.2026 שעה 16:31
כדורסל עולמי  >> יורוליג

רשמית: קסלר אדוארדס חתם בהפועל תל אביב

כפי שנחשף לראשונה ב-ONE: אחרי חיפושים רבים, האדומים הודיעו על חיזוק לסגל של איטודיס בדמות הפורוורד מהג'י ליג. המאמן: "יוסיף גודל ואתלטיות"

|
קסלר אדוארדס (רויטרס)
קסלר אדוארדס (רויטרס)

בהפועל תל אביב ערים לגודל המשבר שיש במועדון ואמנם החליטו לבינתיים שלא לזעזע על הקווים, אלא להביא שחקנים לקראת הישורת השנייה של העונה. השם הראשון חתם באופן רשמי היום, כאשר מחזיקת היורוקאפ הכריזה על החתמתו של קסלר אדוארדס, שעל מועמדותו נחשף לראשונה כאן ב-ONE.

הפורוורד (25, 2.03) מגיע מליגת הפיתוח של ה-NBA וקבוצתו האחרונה לפני ההצטרפות לאדומים היא קבוצת הג’י ליג של דנבר נאגטס. בכללי, יש לו גם 178 הופעות בליגה הטובה בעולם, כשהוא רשם אותן במדי ברוקלין נטס, סקרמנטו קינגס ודאלאס מאברקיס.

ב-178 המשחקים הללו אדוארדס שיחק ממוצע של 12.7 דקות למפגש, ובדקות הללו הוא רשם 3.6 נקודות ו-2.2 ריבאונדים להתמודדות. עונת השיא שלו ב-NBA הייתה ב-2021/22 אצל ברוקלין, שם הוא רשם ממוצע של כ-20 דקות למשחק וקלע כמעט שש נקודות לערב.

עופר ינאי (חגי מיכאלי)עופר ינאי (חגי מיכאלי)

מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס: “קסלר מצטרף אלינו כדי להוסיף גודל ואתלטיות. הוא יכול לשחק בעמדות 3 ו-4, ואנחנו מצפים לראות את ההשתלבות שלו בקבוצה וההסתגלות שלו לסגנון המשחק שלנו. שוחחנו איתו ואנחנו מצפים שיביא איתו את ההתלהבות שלו, האינטנסיביות בהגנה והנוכחות האתלטית שלו למגרש. בהתקפה היכולת שלו לרווח את המשחק ולקלוע לשלוש תעזור לקבוצה.
אנחנו שמחים לקבל אותו למשפחת הפועל”.

המנהל המקצועי, ג’ורג’ חינאס: “קסלר הוא שחקן שיכול לעזור לנו בעמדות הפורוורד. הוא משחק עם אנרגיה ומביא איתו אתלטיות. הוא מסוגל לקלוע באחוזים טובים. הוורסטיליות שלו מעניקה לנו אפשרויות נוספות הן בהתקפה והן בהגנה. אנחנו שמחים לקבל אותו למשפחת הפועל תל אביב”.

דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)

יגיע לראשונה לאירופה, לא ישחק בליגה

לפורוורד האמריקאי, שלראשונה יעזוב את מולדתו ויעבור לשחק ביבשת אחרת, ישירות ביורוליג, יש גם שמונה הופעות בפלייאוף של ה-NBA. שש מההופעות הללו הוא רשם אצל הקינגס, כשהשתיים הנוספות היו אצל ברוקלין. הוא נבחר בדראפט של 2021 במקום ה-44 על ידי הנטס, והיה במכללת פפרדיין.

נזכיר דבר חשוב, קסלר אדוארדס לא יכול יהיה לשחק בליגת ווינר סל, אלא רק ביורוליג עם הפועל תל אביב בעונה הזו. בארץ מותר לרשום עשרה זרים בעונה אחת, והאדומים כבר “בזבזו את כל התחמושת” ועשו זאת, כשהם אפילו לא רשמו את ברונו קבוקלו ועדיין הגיעו לרף.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */