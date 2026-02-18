מנכ"ל סכנין: מה שקרה למימר לא קשור לערבים

אין רגע דל בבני סכנין. ביום שישי האחרון אוהדיה הגיעו לאימון באירוע שהוביל לסוף דרכו של שרון מימר במועדון אחרי שלטענתו ניסו לתקוף אותו והוא לא היה מוכן להמשיך בקבוצה. במועדון כבר החליטו ללכת על יוסי אבוקסיס כמאמן בתקווה לצאת לדרך חדשה. מנכ”ל סכנין, יוסף בדארנה, דיבר על האירועים האחרונים במועדון, בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

עדיין לא הוצאתם הודעה על יוסי אבוקסיס.

”למה? הוא עכשיו באימון”.

מה אתה יכול להגיד לנו? איך יוסי התקבל?

”הרבה אוהדים הגיעו, זה חימם את הלב. הוא אוהב אותם כאילו הוא נולד פה. אני מרגיש כאילו הוא 10 שנים פה”.

יוסי אבוקסיס (חג'אג' רחאל)

זהו? נשכח שרון מימר וכל מה שקרה?

”כן זה כבר מאחורינו”.

כמה מה שגרם למימר לעזוב זה האוהדים?

”מימר חבר, נזכור לו את הכל, אבל קרה מה שקרה עם האוהדים”.

גמרתם איתו את העניינים הכספיים?

”לא עדיין לא”.

שרון מימר. "זה כבר מאחורינו" (חג'אג' רחאל)

”סכנין עיר של דו קיום, לאבוקסיס יש מענק עלייה לפלייאוף”

אנחנו רואים לא מעט ברשתות, וגם פרשנים שאומרים ליוסי אבוקסיס איך הלכת לקבוצה כזאת, אתה בטח שומע על זה. מה יש לך לומר לכל אלה שאומרים שלמאמן יהודי אסור לאמן אצלכם?

”יהודי וערבי זה בשבילי אחד. בחיים הכל אפשרי, היו הרבה הצעות חוץ מיוסי, מאמנים שרוצים לאמן בסכנין, והרבה מאמנים אמרו שאין להם בעיה. יש פה גזענות, זה לא ככה פה. אני חי פה שנים ולא ראיתי יהודי אחד שבא לסכנין שנשרט וקיבל מכה. זה כדורגל, בכל מקום יש אלימות. יש לי בעסק יהודים מכל מקום. מה שקרה לשרון לא קשור לערבים. אני לא מצדיק את זה וזה ממש קשה”.

אני רואה שאתם לוקחים מאמנים יהודים ולא מהמגזר.

”אין שום סיבה שלא יהיה. השנה יש לי מעל שבעה שחקנים יהודים, אז איך השחקנים יכולים לחיות בסכנין ומאמנים לא? אני קורא לכולם לבוא לסכנין, עיר יפה עם דו קיום”.

איך אתה רואה את האלימות במגזר הערבי?

”זה קשה מאוד ודיברתי על זה כמה פעמים. הגיע הזמן, מגיע לנו אחרת ומגיע לנו לחיות. להגיד לך שאין פחד ברחובות? יש פחד. בסכנין זה כבר נגמר אבל בכפרים אתה רואה שהכל בלגן. לא קל לאבד ילדים ודור שלם”.

שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)

ממה זה נובע?

”זו יד חופשית. אין מקום שאין בו בעיות, יש בעיות בין אנשים. אבל אין משטרה ואין מי שיעזור. אני לא מבין מאיפה הנשק מגיע ואנשים יוצאים ורוצחים אחד את השני ולא נעצר אף אחד”.

כמה יוסי אבוקסיס מתרגש?

”הוא נכנס לחדר ההלבשה ואמר: ‘אנחנו משחקים בשביל הסמל. יש אמונה, בואו נגיע לפלייאוף עליון ונעשה את זה’”.

יש לו מענק הגעה לפלייאוף עליון?

”ברור”.