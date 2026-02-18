"ר"ג השתתפה בתעמולת בחירות של ראש העיר"

דרמה משפטית ופוליטית מסעירה את עיריית רמת גן ואת קבוצת הכדורסל העירונית: בית המשפט המחוזי בתל אביב הוציא אמש (שלישי) צו ארעי המקפיא באופן מיידי את העברת כספי התמיכה המיוחדים בסך 2 מיליון ש"ח למכבי רמת גן. ההחלטה ניתנה בעקבות עתירה מנהלית דחופה שהגיש יו"ר ועדת הביקורת וחבר המועצה, ליעד אילני, באמצעות עורכי הדין ניר פרידמן וד"ר מתן גוטמן, שדיבר על כך בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

מה קורה עם הסיפור הזה?

”סוגיה בהחלט מעניינת והיא גם עקרונית בכלל לכל הסיפור של קבוצות ספורט, אני אסביר מה שקרה. הקבוצה פנתה לעיריית רמת גן ואמרה שהיא נקלעה לקשיים כלכליים, הרבה בגלל המשחקים שהיא אירחה בחוץ במסגרת אירופה. הקבוצה גם לא עמדה בקריטריונים של משרד הספורט, ואז הם פנו לעירייה ואמרו שהם חייבים עזרה ואם לא הם יתמוטטו. מה שהעירייה עשתה, זה ליצור קריטריון מיוחד בשביל להעביר לה כסף, וזה בניגוד לחוק”.

אבל איפה זה עומד עכשיו?

”למעשה הייתה עתירה לבית המשפט, כשאני וחברי ניר פרידמן מייצגים, עם בקשה בהולה לצו מניעה שהתקבלה אתמול בערב. נקבע דיון ששם העירייה תצטרך להסביר כיצד שני מיליון שקלים יכולים לעבור בצורה חוקית. בסופו של דבר מכבי רמת גן עמותה פרטית, הם לא חלק מהעירייה. יש להגיד שמראש הקבוצה מקבלת כספי ציבור בהיקפים מאוד משמעותיים. אבל ליצור תבחין שכל מטרתו הוא להביא כסף לגוף מסוים זה אסור. יש עוד נתון מעניין שצריך לומר אותו, שקבוצת מכבי רמת גן, ביום הבחירות לרשויות המקומיות מפרסמת תעמולת בחירות להצביע לראש העיר. אני חושב שלא ראוי שקבוצת ספורט תעשה משהו כזה. לא חושב שמכבי ת”א או הפועל ת”א קוראות להצביע לחולדאי או הפועל ירושלים למשה לאון. כשזה מתווסף לזה שתפרו להם תבחין, בסופו של יום כל הפסיקות בנוגע לעולם הספורט נועדו למנוע דברים כאלה. פה באה הקבוצה, ביקשה משהו, בנו לה קריטריון והעבירו לה כסף. יו”ר הקבוצה גם הגיע לחלק מהישיבה בעירייה שבה קבעו את הקריטריון ולמי מעבירים כסף”.

ראש עיריית ר"ג, כרמל שאמה (שחר גרוס)

“זה אסור לפי החוק”

מה דעתך על תגובת עיריית רמת גן?

”עיריית רמת גן מעבר לדברים האישיים והמלחמות, היא אומרת שאכן מדובר בתבחין למקרה ספציפי, וזה אסור לפי החוק”.

אם אנחנו איתך, מה קורה עם התביעה של שאול אייזנברג והפועל ת”א?

”תביעה רצינית מאוד, שטענתו היא שהזכויות על השם הפועל ת”א צריכות לשוב לשאול אייזנברג. עופר ינאי יכול להתכבד ולקרוא לקבוצה הפועל ינאי ובכל שם שהוא רוצה, אבל הפועל ת”א שייכת לשאול אייזנברג, זה המצב החוזי. אני מעריך שבקרוב יקבע הדיון”.