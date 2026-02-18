גשר לשיקום החברה בישראל: פורום מנכ"לי הספורט

פורום מנכ"לי הספורט של ישראל, בכירי המשק והספורט, דנו בשיקום החברה באמצעות הספורט, במכון וינגייט ובראשות מנכ״ל בית הנשיא. פורום מנכ"לי הספורט הינו מהלך אסטרטגי שמטרתו לרתום את הנהגת הספורט הבכירה בישראל לקידום שינוי חברתי, חיזוק החוסן הלאומי והאצת תהליכי שיקום בחברה הישראלית.



בראשות מנכ"ל בית הנשיא, מר אייל שויקי, מנכ"ל משרד התרבות והספורט, כפיר כהן, יו"ר "ערכים בספורט", גב' נורית דאבוש ובהובלת מנכ"לית עמותת "ערכים בספורט", בתאל גרבי, הפורום הינו במסגרת מיזם "משחק קבוצתי", יוזמה לאומית לריפוי, שיקום ואיחוי החוסן החברתי באמצעות מרחב הספורט. בפורום השתתפו גם בירם כיאל, מנכ״ל מרכז מכבי נאור גלילי, ומנכ״לית מרכז הפועל כנרת צדף.

הפורום שם דגש על שלושה תחומים מרכזיים: התמודדות עם אלימות בחברה הערבית, שיקום קהילות הצפון והדרום ויצירת חיבורים חברתיים באמצעות תרבות ספורט ואוהדים מיטבית. יוזמה זו מבקשת למצב את הספורט לא רק כזירה תחרותית, אלא גם כתשתית אזרחית בעלת תרומה כלכלית וחברתית ארוכת טווח - המסוגלת לחזק קהילות, לייצר תחושת שייכות ולהוביל תהליכי התאוששות לאומיים.

יו״ר הפורום, מנכ״ל בית הנשיא, אייל שויקי: ״הדם שאנחנו רואים שנשפך ברחובות הערים הערביות בישראל הוא לא בעיה רק של החברה הערבית בישראל והוא לא מאיים רק על מגזר אחד מסוים, זה איום אסטרטגי על כלל הציבור הישראלי ולספורט יש יכולת עצומה לתרום לשינוי במיוחד על בקרב ילדים ונוער.

אייל שויקי, מנכ״ל בית הנשיא (פרטי)

“בעת הזו, האחריות שלנו אינה להסתפק רק בדיבורים על שינוי, אלא לייצר אותו בפועל. פעילות ספורט בשעות הפנאי של ילדים ובני נוער היא לא מותרות, היא פלטפורמה המעניקה ערכים, אופק, תחושת שייכות ומשמעות, ומספקת חלופה חיובית להידרדרות לאלימות ולפשיעה בקרב נוער בסיכון”.

“למאמנים ולמאמנות יש כוח השפעה אדירה על עיצוב עתידם של הנוער והילדים. הם דמויות משמעותיות בחייהם של ילדים ובני נוער, ולעיתים הם הקול הערכי והיציב ביותר עבורם. כשאנחנו מחזקים את הספורט, אנחנו מחזקים את החברה מבפנים. הגדלת מסגרות הספורט בייחוד בקרב ילדים ונוער ברשויות המקומיות בחברה הערבית בישראל היא מהלך ארוך טווח, המחייב מחויבות והתמדה, אך גם כזו שטומנת בחובה תקווה אמיתית ויכולת לשינוי ולבניית חוסן משותף ולצמיחה יחד כחברה״.

“הספורט בונה את החוסן בחברה הישראלית”

נורית דאבוש, יו״ר ערכים בספורט, מסרה: ״ההחלטה של עמותת ערכים בספורט להוביל את התפיסה כי הספורט הוא מחולל השינוי ובונה החוסן בחברה הישראלית נובעת מהחובה להפוך בתקופה הזו למנהיגים שמובילים פתרונות״.

נורית דאבוש (קרדיט: לנה טסלר)

בתאל גרבי, מנכ״לית ערכים בספורט, מסרה: ״פורום מנכ״לים.יות במסגרת תוכנית בית הנשיא שהתקיים היום, הינו יוזמה מתמשכת שמטרתה לרתום את הנהגת הספורט הבכירה בישראל לשיח מנהיגותי בסוגיות חברתיות מורכבות וכואבות ולייצר השפעה, שינוי חברתי ולהניע מהלכים מעשיים לחיזוק החוסן.

היום, בחרנו להעלות על סדר היום חמישה אתגרים חברתיים מרכזיים ובתוכם כוחו של מרחב הספורט, ליצירת חיבורים למול השיסוי והקיטוב בחברה, העלאת הביטחון האישי, תחושת השייכות והתקווה של צעירים בחברה הערבית לנוכח האלימות והפשיעה הגואה, לחזק את מועדוני הספורט ׳כעוגן קהילתי׳ בישובי הצפון והדרום כחלק ממלאכת השיקום בדגש על העיר קריית-שמונה והעמקת המענה באמצעות הספורט לחברה בטראומה ולנוער בישראל, המתמודד עם עלייה בתופעות כמו חרדה, דכאון, שימוש בסמים ואלכוהול, הימורים ועוד. לצד כל האתגרים האלה יש גם הרבה תקווה.

יו"ר מכון וינגייט, ארי שטינברג, אמר: ״החיבור בין הנהגת הספורט הבכירה בישראל תחת קורת גג אחת במכון וינגייט אינו מקרי - זהו מהלך אסטרטגי שנועד להציב את הספורט כמנוע צמיחה חברתי ולאומי. ההשקעה בתשתיות ספורט ובמצוינות אינה רק השקעה בענף, אלא בעתידה של החברה הישראלית וביכולת שלה לצמוח מתוך משברים".

ארי שטינברג (חגי מיכאלי)

מנכ"ל מכון וינגייט, גיא אטיאס, אמר: "מכון וינגייט רואה עצמו כתשתית לאומית לפיתוח הספורט בישראל, אך לא פחות מכך, כפלטפורמה ליצירת חוסן חברתי. דווקא בתקופה של אתגרים לאומיים, לספורט יש כוח ייחודי לחבר בין קהילות, לשקם אזורים שנפגעו ולהעניק תקווה לדור הצעיר. המפגש הזה מבטא את המחויבות שלנו להוביל מהלכים ארוכי טווח שישפיעו על החברה הישראלית כולה".