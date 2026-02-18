יום רביעי, 18.02.2026 שעה 11:26
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

"צריך לדעת להשתמש טוב יותר בטכנולוגיה"

זוארץ דיבר בכנס האנליטיקה של ההתאחדות: "חלק בלתי נפרד מהכדורגל, צריך ללמוד להשתמש בטכנולוגיה". גם חזיזה, אליאל פרץ, בן שמעון וקוז'וק הגיעו

|
שינו זוארץ (שחר גרוס)
שינו זוארץ (שחר גרוס)

הכנס השני לאנליטיקה וטכנולוגיה של ההתאחדות לכדורגל יצא לדרך הבוקר (רביעי) באוניברסיטת רייכמן שבהרצליה, בהשתתפות אנליסטים, מאמני כדורגל, מנהלים מקצועיים, מאמני כושר, סקאוטים ואנשי מקצוע מכל רחבי הענף, שהגיעו ללמוד על השילוב בין אנליטיקה, טכנולוגיה וכדורגל.

בפתח האירוע נשא דברים יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, והדגיש את חשיבות התחום בהתפתחות הענף: "שמח שכל כך הרבה אנשי כדורגל ישראלי וספורט ישראלי בכללי, הגיעו לכאן היום על מנת לשתף מהידע שלהם ולהקשיב לידע של אחרים לגבי עולם האנליטיקה והטכנולוגיה בספורט, ועל איך הם עוזרים לנו להיות בשיפור תמידי במקצוע שלנו.

"אנליטיקה היא חלק בלתי נפרד מחיי הכדורגל, הם צריכים לדעת לחיות זה לצד זה ועל הצוות המקצועי לדעת לשלב את שני העולמות. האנליטיסט לרוב יציע הצעות ועניינים שייראו כמו שפה אחרת בשבילי, אבל זה חלק חשוב שאמור לשרת את המאמן הראשי.

שינו זוארץ (שחר גרוס)שינו זוארץ (שחר גרוס)

"טכנולוגיה היא דבר מופלא ואנחנו לא צריכים לעכב את קצב התקדמותה, אנחנו צריכים לדעת איך להיות משתמשים טובים יותר בטכנולוגיה הזו, ולכנס הזה יש תרומה אדירה. אנחנו צריכים ללמוד מהטכנולוגיה, לדעת איך להשתמש בה על הצד הטוב ביותר, על מנת שהיא תשפר אותנו, ואת הספורט שלנו, כמו שהיא יודעת לעשות".

הכנס אירח אנשי מקצוע ומרצים ששיתפו ידע, מחקרים וניסיון מהשטח, במטרה להמחיש כיצד ניתן לבנות את התמונה המקצועית המדויקת ביותר עבור השחקן והקבוצה באמצעות הכלים הטכנולוגיים הקיימים כיום.

בין הדוברים ואורחי הכנס בלטו שמות בכירים מעולם הכדורגל הישראלי: מאמן נבחרת ישראל, רן בן שמעון, מאמן הפועל באר שבע, רן קוז'וק, מאמן הפועל פתח תקווה, עומר פרץ, מאמן הנוער של מכבי תל אביב, דן רומן, המנהל המקצועי לשעבר של מכבי חיפה, גל אלברמן, המנהל המקצועי של בית"ר ירושלים, אלמוג כהן, אחראי פיתוח הכדורגל במגזר הערבי, בירם כיאל, וכן שחקנים מובילים בכדורגל הישראלי כמו דולב חזיזה ואליאל פרץ.

