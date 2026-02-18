רבע 2, 04:16: הפועל ת"א - עירוני ר"ג 28:37

שלושה ימים אחרי ששבה למסלול הניצחונות במשחק בית מוקדם מן המחזור ה־24 של ליגת ווינר סל, הפועל תל אביב מארחת בשעה זו עוד משחק מוקדם, הפעם מן המחזור ה-25 מול מכבי רמת גן, והיא תנסה להשלים עליה דאבל עונתי בדרך לניצחון שני ברצף.

חניכיו של דימיטריס איטודיס ניצחו ביום ראשון 75:98 את מכבי רעננה וקטעו רצף של שישה הפסדים רצופים בכל המסגרות. האדומים במאזן 2:15 וזמנית במקום הראשון בטבלה, כך שהם רוצים להשיג ניצחון שאמור להיות קל עבורם על מנת להלחיץ את מכבי תל אביב. יש לציין שתומר גינת ואיתי שגב אמנם רשומים בטופס המשחק, אבל הם לא ייקחו חלק בגלל פציעות בברך וצלעות בהתאמה

מנגד, רמת גן מגיעה למשחק אחרי שני הפסדים רצופים, להפועל העמק ומכבי תל אביב, והם מקווים לחזור ולנצח דווקא נגד קבוצה נוספת מפסגת הליגה. חניכיו של שמוליק ברנר נמצאים במקום ה-10 בטבלה עם שישה ניצחונות ועשרה הפסדים.

במפגש הקודם ביניהן, שהתקיים לפני קצת יותר מחודש בזיסמן, ניצחו התל אביבים 81:91 בעזרת 18 נקודות של ואסיליה מיציץ', שערך אז את הופעת הבכורה שלו בליגה. קפטן הפועל תל אביב בר טימור, שקלע 18 נקודות מול מכבי רעננה, הגיע בכך ל־3,197 כאלה בקריירה שלו בעונה הסדירה של הליגה הבכירה וטיפס למקום ה־61 בטבלת קלעי כל הזמנים.

רבע ראשון: 16:27 להפועל ת”א

חמישיית הפועל תל אביב: ים מדר, בר טימור, קולין מלקולם, איש ויינרייט וטאי אודיאסי.

חמישיית מכבי רמת גן: ז’ורדאן ניקולאס, דריון אטקינס, רונאלדו סגו, אדם אריאל ודרו קרופורד.

# 10:00-5:00: ים מדר פתח נהדר כשצלף שתי שלשות ברצף, אודיאסי הניח עוד 2 וחתם ריצת 0:8. בר טימור הוסיף אנד וואן שגרם לשמוליק ברנר להזעיק פסק זמן. הגארד צלף עוד שלשה שהעלתה את היתרון האדום ל-9 נקודות.

המשחק יצא לדרך (ראובן שוורץ)

רונאלדו סגו מרים זריקה (ראובן שוורץ)

טאי אודיאסי (ראובן שוורץ)

# 5:00-0:00: קצב המשחק נרגע מעט אך ים מדר המשיך ללהוט עם אנד וואן שקבע 6:19 לאדומים. ריצת 0:4 של רמת גן הוריד בחזרה לחד ספרתי, אך אז קולין מלקולם ו-ואסיליה מיציץ’ התעוררו וצלפו שלשות שהוריד את הפועל ביתרון 11 בסיום הרבע.

ים מדר צולף (ראובן שוורץ)

ז'ורדאן ניקוליס חודר (ראובן שוורץ)

רבע שני

# 10:00-5:00: מיציץ’ חזר נהדר מההפסקה בין הרבעים והוביל את האדומים, יחד עם דן אוטורו, ליתרון 15 נוח. שלשות של דרו קרופורד ודריון אטקינס הורידו מעט את ההפרש וגרמו לאיטודיס לבקש טיים אווט, אך הסרבי חזר ממנו חד וקלע לייאפ שצינן את ההתלהבות הרמת גנית.