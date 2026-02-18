יום רביעי, 18.02.2026 שעה 13:41
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
3713-3315הפועל לוד1
3514-3215הפועל מחנה יהודה2
3214-4215מכבי עמישב פ"ת3
3213-2115בית"ר ר"ג4
2520-2715הכח עמידר ר"ג5
2417-2215הפועל קרית אונו6
2320-2415הפועל הוד השרון7
1923-2315בית"ר כפ"ס8
1826-2415בית"ר ת"א חולון9
1824-2115מ.ס. בני יפו אורתודוקסים10
1520-1814א.ס חולון מור 11
1421-1215בית"ר פ"ת12
1438-1515מכבי כפר יונה 13
1122-1815עירוני בית דגן14
734-1514הפועל כפר קאסם15
441-1315בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
358-3215מ.כ. שדרות1
3212-3015עירוני בית שמש2
2816-3215מ.ס. שיכון המזרח3
2717-3915עירוני אשקלון4
2712-3115מ.ס. רמלה5
2718-2915בני אילת6
2621-2115בני אשדוד7
2522-3315מכבי נתיבות8
2326-4515הפועל שגב שלום9
2318-3715מ.כ. ערד10
2123-3215הפועל ירוחם11
2019-2215איחוד צעירי אבו גוש 12
1232-1915בית"ר קרית גת13
645-1615מכבי באר יעקב 14
553-2015מכבי ב"ש15
098-215מכבי שעריים16

אחד מהפורצים לשדה המשחק בליגה ב' אחז סכין בידו

פורסם דו"ח השופט מהמשחק בין ערערה עארה לבני ג'ת שלא הסתיים. בהחלטת ביניים, נקבע לזמן את קוונית המשחק. הדו"ח והאירועים שהובילו לעצירה - בפנים

אמבולנס מגיע לפנות שחקן (באדיבות המדיה של הפועל איחוד בני ג'ת)
אמבולנס מגיע לפנות שחקן (באדיבות המדיה של הפועל איחוד בני ג'ת)

המשחק בין הפועל בני ערערה עארה להפועל איחוד בני ג'ת, במסגרת המחזור ה-21 בליגה ב' צפון ב', לא הגיע לסיומו לאחר אירועים חמורים על כר הדשא ומחוצה לו. ג'ת הוליכה 0:2 משערים של אמין מחאג'נה ומסעוד וותד, כאשר בדקה ה-58 נפגע בראשו שחקן ערערה עארה, מה שהוביל לעצירת ההתמודדות לזמן ממושך. במהלך הטיפול הרפואי גלשו האירועים לאלימות, שכללה פריצת אוהדים לכר הדשא - ובין היתר, על פי דיווח הקוונית, אדם שאחז בסכין.

השופט הראשי, אחמד אבו ניל, תיאר את השתלשלות האירועים: "לאור הסכנה לשלום המשתתפים, שרקתי שריקות חזקות והוריתי לכלל צוות השיפוט והשחקנים להתפנות במהירות לכיוון חדרי ההלבשה והמשחק הופסק ולא חודש בעקבות האירועים". בעקבות המקרה, הפועל בני ערערה עארה תועמד לדין בגין הסעיפים "התנהגות בלתי הולמת", "התפרצות לשדה המשחק" ו"התפרעות אוהדים".

בהחלטת הביניים בבית הדין המשמעתי נכתב: "כאמור, בתגובתו של התובע, הרי שעוזרת השופט זומנה לדיון. לעניין היתר הייצוג, הרי שעקב הנסיבות החמורות, לכאורה, הנני מתיר את הייצוג של עו"ד זידאן. ניתן, בהיעדר, 17/02/26, נעם ליובין, עו"ד דיין".

דו"ח השופט

"בדקה ה-58 עצרתי את המשחק בעקבות פציעת ראש קשה של השחקן מספר 4 מוחמד מחאג׳נה מקבוצת הפועל בני ערערה עארה, אשר איבד את הכרתו על כר הדשא. חובש המשחק נכנס מיד לשדה המשחק, החל בטיפול ראשוני וצעק להזעיק אמבולנס בדחיפות. במהלך הטיפול הגיע אדם שהציג עצמו כפראמדיק והציג תעודה מזהה, וביקש לסייע בטיפול הרפואי.

שחקני ערערה עארה ובני גשחקני ערערה עארה ובני ג'ת בסמוך לשחקן שנפגע (באדיבות המדיה של הפועל איחוד בני ג'ת)

"הן הפראמדיק והן מוקד מד״א בטלפון הנחו כי אין להזיז את השחקן עד להגעת אמבולנס למגרש. במהלך האירוע נכנסו לשדה המשחק מספר שחקני ספסל ובעלי תפקידים משתי הקבוצות בניסיון להתקרב לפצוע. הוריתי לכולם לצאת משדה המשחק ולהשאיר רק את החובש והפראמדיק לצורך המשך טיפול רפואי.

"בשלב זה אדם בשם בדר ג'והג'אה, אשר התברר לאחר מכן כי אינו רשום בטופס המשחק והציג את עצמו כאחראי מגרש, סירב לעזוב את כר הדשא ואמר לעברי: ‘למה אתה עושה ככה, אני לא אתייחס אליך ואני נשאר בתוך המגרש’. לאור סירובו לציית להוראות השופט והתנהלותו, הורחק באדום ישיר.

"בדקה ה-71, בזמן שדיברתי בטלפון עם יו״ר ועדת השיפוט של ליגות א'-ב', דני קרסיקוב, כדי לעדכן אותו על המתרחש במגרש, הגיע צוות אמבולנס של מד״א למגרש והחל בפינוי השחקן הפצוע. במהלך הפינוי זיהיתי אדם שפרץ לתוך שדה המשחק והחל להתעמת מילולית ופיזית עם אחד מבעלי התפקידים של קבוצת איחוד בני ג׳ת, וכן עם הפראמדיק שטיפל באירוע.

"מיד לאחר מכן, פרצו למגרש כ-20 אנשים מהיציע שאיכלס את קהל קבוצת ערערה, לאחר שקפצו מעל הגדר ובשלב זה החלה קטטה בתוך תחומי המגרש. עוזרת שופט מספר 2 סמא אל סוויפי דיווחה כי זיהתה בוודאות אחד מהפורצים לשדה המשחק כשהוא אוחז בידו סכין.

"לאור הסכנה לשלום המשתתפים שרקתי שריקות חזקות והוריתי לכלל צוות השיפוט והשחקנים להתפנות במהירות לכיוון חדרי ההלבשה והמשחק הופסק ולא חודש בעקבות האירועים האלימים, חדירת קהל לשדה המשחק וסיכון ממשי לביטחון השחקנים וצוות השיפוט".

