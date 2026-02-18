אחד מהפורצים לשדה המשחק בליגה ב' אחז סכין בידו

המשחק בין הפועל בני ערערה עארה להפועל איחוד בני ג'ת, במסגרת המחזור ה-21 בליגה ב' צפון ב', לא הגיע לסיומו לאחר אירועים חמורים על כר הדשא ומחוצה לו. ג'ת הוליכה 0:2 משערים של אמין מחאג'נה ומסעוד וותד, כאשר בדקה ה-58 נפגע בראשו שחקן ערערה עארה, מה שהוביל לעצירת ההתמודדות לזמן ממושך. במהלך הטיפול הרפואי גלשו האירועים לאלימות, שכללה פריצת אוהדים לכר הדשא - ובין היתר, על פי דיווח הקוונית, אדם שאחז בסכין.

השופט הראשי, אחמד אבו ניל, תיאר את השתלשלות האירועים: "לאור הסכנה לשלום המשתתפים, שרקתי שריקות חזקות והוריתי לכלל צוות השיפוט והשחקנים להתפנות במהירות לכיוון חדרי ההלבשה והמשחק הופסק ולא חודש בעקבות האירועים". בעקבות המקרה, הפועל בני ערערה עארה תועמד לדין בגין הסעיפים "התנהגות בלתי הולמת", "התפרצות לשדה המשחק" ו"התפרעות אוהדים".

בהחלטת הביניים בבית הדין המשמעתי נכתב: "כאמור, בתגובתו של התובע, הרי שעוזרת השופט זומנה לדיון. לעניין היתר הייצוג, הרי שעקב הנסיבות החמורות, לכאורה, הנני מתיר את הייצוג של עו"ד זידאן. ניתן, בהיעדר, 17/02/26, נעם ליובין, עו"ד דיין".

דו"ח השופט

"בדקה ה-58 עצרתי את המשחק בעקבות פציעת ראש קשה של השחקן מספר 4 מוחמד מחאג׳נה מקבוצת הפועל בני ערערה עארה, אשר איבד את הכרתו על כר הדשא. חובש המשחק נכנס מיד לשדה המשחק, החל בטיפול ראשוני וצעק להזעיק אמבולנס בדחיפות. במהלך הטיפול הגיע אדם שהציג עצמו כפראמדיק והציג תעודה מזהה, וביקש לסייע בטיפול הרפואי.

שחקני ערערה עארה ובני ג'ת בסמוך לשחקן שנפגע (באדיבות המדיה של הפועל איחוד בני ג'ת)

"הן הפראמדיק והן מוקד מד״א בטלפון הנחו כי אין להזיז את השחקן עד להגעת אמבולנס למגרש. במהלך האירוע נכנסו לשדה המשחק מספר שחקני ספסל ובעלי תפקידים משתי הקבוצות בניסיון להתקרב לפצוע. הוריתי לכולם לצאת משדה המשחק ולהשאיר רק את החובש והפראמדיק לצורך המשך טיפול רפואי.

"בשלב זה אדם בשם בדר ג'והג'אה, אשר התברר לאחר מכן כי אינו רשום בטופס המשחק והציג את עצמו כאחראי מגרש, סירב לעזוב את כר הדשא ואמר לעברי: ‘למה אתה עושה ככה, אני לא אתייחס אליך ואני נשאר בתוך המגרש’. לאור סירובו לציית להוראות השופט והתנהלותו, הורחק באדום ישיר.

"בדקה ה-71, בזמן שדיברתי בטלפון עם יו״ר ועדת השיפוט של ליגות א'-ב', דני קרסיקוב, כדי לעדכן אותו על המתרחש במגרש, הגיע צוות אמבולנס של מד״א למגרש והחל בפינוי השחקן הפצוע. במהלך הפינוי זיהיתי אדם שפרץ לתוך שדה המשחק והחל להתעמת מילולית ופיזית עם אחד מבעלי התפקידים של קבוצת איחוד בני ג׳ת, וכן עם הפראמדיק שטיפל באירוע.

"מיד לאחר מכן, פרצו למגרש כ-20 אנשים מהיציע שאיכלס את קהל קבוצת ערערה, לאחר שקפצו מעל הגדר ובשלב זה החלה קטטה בתוך תחומי המגרש. עוזרת שופט מספר 2 סמא אל סוויפי דיווחה כי זיהתה בוודאות אחד מהפורצים לשדה המשחק כשהוא אוחז בידו סכין.

"לאור הסכנה לשלום המשתתפים שרקתי שריקות חזקות והוריתי לכלל צוות השיפוט והשחקנים להתפנות במהירות לכיוון חדרי ההלבשה והמשחק הופסק ולא חודש בעקבות האירועים האלימים, חדירת קהל לשדה המשחק וסיכון ממשי לביטחון השחקנים וצוות השיפוט".