"הנושא בבדיקה": תגובת אופ"א לתקרית בליסבון

בצל התקרית הגזענית החמורה במפגש בין ריאל מדריד לבנפיקה, במסגרתה ויניסיוס טען כי ספג עלבון גזעני משחקן היריבה ג’אנלוקה פרסטיאני, אופ"א פרסמה תגובה רשמית ראשונה בנושא.

האירוע, שהוביל להפעלת פרוטוקול האנטי גזענות במהלך המשחק ועורר סערה גדולה ברחבי אירופה, נמצא כעת בבדיקה של הגורמים הרשמיים בארגון. באופ"א הדגישו כי הם פועלים בהתאם לנהלים הקבועים בכל הנוגע לדוחות שיפוטיים ולאירועים משמעתיים.

ההודעה הרשמית של אופ"א

בהצהרה שפרסם הארגון נכתב: "הדוחות הרשמיים מהמשחקים ששוחקו אמש נמצאים כעת בבדיקה. כאשר מדווחים עניינים רלוונטיים, נפתחים הליכים, ואם הם מובילים להטלת סנקציות משמעתיות, הן מתפרסמות באתר המשמעתי של אופ"א. אין לנו מידע נוסף למסור לכם או כל תגובה נוספת בשלב זה".

בשלב זה, כאמור, אין החלטה רשמית בנוגע לצעדים משמעתיים אפשריים, והכל תלוי בממצאי הבדיקה ובהמלצות שיגיעו לוועדת המשמעת של הארגון.