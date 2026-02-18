מרבית משחקי ליגה א’ צפון נקבעו לשעות הערב

רמדאן מובארכ לשחקני ואנשי הקבוצות המוסלמיות בליגות הנמוכות. המחזור ה-21 בליגה א’ צפון מעבר לפינה ושישה משחקים, מתוך שמונה בסך הכל, נקבעו לשעות הערב, לאחר השעה 19:00, בכדי שהשחקנים ואנשי המועדונים יוכלו רגע ללגום ולאכול דבר מה, אחרי צום המתחיל לו עם השחר ומסתיים בשקיעה.

המשחק בין הפועל עירוני באקה אל גרבייה למכבי אחי נצרת נקבע מבעוד מועד לשעה 12:40, נוכח שידור ההתמודדות בטלוויזיה, כמדי שבוע (אחד משלושה משחקים משודרים). המשחק השני שנקבע מוקדם ליום שישי הוא המשחק בין מכבי נוג’ידאת אחמד למכבי אום אל פאחם, משחק שיתקיים בשעה 13:30.

יתר המשחקים, גם בין קבוצות מערים יהודיות, זו מול זו, בהן משחקים שחקנים מוסלמים, יתקיימו בשעות הערב המאוחרות, לאחר השעה 19:00, מיום חמישי בערב (19/02) ועד ליום ראשון בערב (22/02), כך שמחזור הליגה הקרוב, בליגה א’ צפון, מתפרס לו על פני ארבעה ימים רצופים.

שחקני הפועל מגדל העמק מוכנים (חג'אג' רחאל)

שאר משחקי המחזור

הפועל מגדל העמק תפגוש את עירוני נשר ביום חמישי, בשעה 19:00. מ.ס טירה תתמודד מול הפועל עירוני כרמיאל, באותו היום, בשעה 20:30. הפועל טירת הכרמל תסגור את היום מול בית שאן בשעה 21:00. בשבת, מכבי נווה שאנן תארח את מכבי אתא ביאליק ב-20:00 וב-20:15 הפועל אום אל פאחם תפגוש את הפועל בני מוסמוס. בראשון, ב-20:15, הפועל ע. עראבה תארח את צעירי טמרה.

הרמדאן יחל לו הערב (שלישי) ויימשך עד לתאריך 19/03. מדובר בחודש התשיעי והקדוש לדת האיסלאם, כאשר מדובר בחודש בו חלים איסורים שונים, המתקיימים בכל יום של החודש מעלות השחר ועד השקיעה, והשמירה עליהם הוא אחד מחמשת עמודי האיסלאם. בשומה מהימים, הלילות הופכים לבעלי אופי חגיגי ושמח, הכוללים סעודות חגיגיות.