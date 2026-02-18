יום רביעי, 18.02.2026 שעה 11:26
 ליגה א צפון 
4517-4120מכבי אחי נצרת1
4023-4220מ.ס. טירה2
3323-2920מכבי נווה שאנן3
3217-2720מכבי אתא ביאליק4
3221-2920הפועל כרמיאל5
3027-3320הפועל ב.א.גרבייה6
3028-2620בני מוסמוס7
2925-2620הפועל בית שאן8
2834-2820עירוני נשר9
2523-2420הפועל מגדל-העמק10
2427-2120צעירי אום אל פאחם11
1835-2820הפועל עראבה12
1844-2520צעירי טמרה13
1734-1520מכבי נוג'ידאת14
1634-2120הפועל טירת הכרמל15
834-2720הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5417-5220מכבי קרית גת1
3620-3520מ.כ. צעירי טירה2
3425-2520מ.ס. דימונה3
3225-3720מכבי יבנה4
3127-3920מ.כ. ירושלים5
3127-2620מכבי קרית מלאכי6
2827-2620מ.כ. כפ"ס7
2734-3620מכבי עירוני אשדוד8
2733-2620בית"ר יבנה9
2626-2420שמשון תל אביב10
2232-3120מ.כ. חולון ירמיהו 11
2232-1820הפועל מרמורק12
2134-2120הפועל הרצליה13
2019-1520הפועל אזור14
1840-2120הפועל ניר רמה"ש15
1536-2620בית"ר נורדיה ירושלים16

מרבית משחקי ליגה א’ צפון נקבעו לשעות הערב

הרמדאן כבר כאן: החודש התשיעי בשנה המוסלמית, הקדוש לדת הזו, יימשך עד ל-19/03. שישה מבין שמונת משחקי המחזור הקרוב ייערכו אחרי השעה שבע בערב

|
שחקני באקה אל גרבייה ממהרים (חג'אג' רחאל)
שחקני באקה אל גרבייה ממהרים (חג'אג' רחאל)

רמדאן מובארכ לשחקני ואנשי הקבוצות המוסלמיות בליגות הנמוכות. המחזור ה-21 בליגה א’ צפון מעבר לפינה ושישה משחקים, מתוך שמונה בסך הכל, נקבעו לשעות הערב, לאחר השעה 19:00, בכדי שהשחקנים ואנשי המועדונים יוכלו רגע ללגום ולאכול דבר מה, אחרי צום המתחיל לו עם השחר ומסתיים בשקיעה.

המשחק בין הפועל עירוני באקה אל גרבייה למכבי אחי נצרת נקבע מבעוד מועד לשעה 12:40, נוכח שידור ההתמודדות בטלוויזיה, כמדי שבוע (אחד משלושה משחקים משודרים). המשחק השני שנקבע מוקדם ליום שישי הוא המשחק בין מכבי נוג’ידאת אחמד למכבי אום אל פאחם, משחק שיתקיים בשעה 13:30.

יתר המשחקים, גם בין קבוצות מערים יהודיות, זו מול זו, בהן משחקים שחקנים מוסלמים, יתקיימו בשעות הערב המאוחרות, לאחר השעה 19:00, מיום חמישי בערב (19/02) ועד ליום ראשון בערב (22/02), כך שמחזור הליגה הקרוב, בליגה א’ צפון, מתפרס לו על פני ארבעה ימים רצופים.

שחקני הפועל מגדל העמק מוכנים (חגשחקני הפועל מגדל העמק מוכנים (חג'אג' רחאל)

שאר משחקי המחזור

הפועל מגדל העמק תפגוש את עירוני נשר ביום חמישי, בשעה 19:00. מ.ס טירה תתמודד מול הפועל עירוני כרמיאל, באותו היום, בשעה 20:30. הפועל טירת הכרמל תסגור את היום מול בית שאן בשעה 21:00. בשבת, מכבי נווה שאנן תארח את מכבי אתא ביאליק ב-20:00 וב-20:15 הפועל אום אל פאחם תפגוש את הפועל בני מוסמוס. בראשון, ב-20:15, הפועל ע. עראבה תארח את צעירי טמרה.

הרמדאן יחל לו הערב (שלישי) ויימשך עד לתאריך 19/03. מדובר בחודש התשיעי והקדוש לדת האיסלאם, כאשר מדובר בחודש בו חלים איסורים שונים, המתקיימים בכל יום של החודש מעלות השחר ועד השקיעה, והשמירה עליהם הוא אחד מחמשת עמודי האיסלאם. בשומה מהימים, הלילות הופכים לבעלי אופי חגיגי ושמח, הכוללים סעודות חגיגיות.

