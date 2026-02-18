מיציץ׳ ואוטורו בסגל של הפועל תל אביב לרמת גן

בזמן שהיא מחפשת להתחזק וסימנה את קרסן אדוארדס, כפי שנחשף לראשונה ב-ONE, הפועל תל אביב גם צריכה תוך כדי להמשיך לנצח משחקים כדי לצאת מהמשבר, כשהערב (רביעי, 19:00) היא תארח בנתניה את מכבי עירוני רמת גן במסגרת ליגת ווינר סל.

האדומים כזכור הקדימו שני משחקי בית והעבירו אותם לשרון, אחרי שהיכל שלמה ומנורה היו תפוסים ובחולון סירבו, וכעת זה השני, אחרי שהראשון נגמר בניצחון חלק על רעננה. בכל מקרה, אמנם משחקי ליגה לא בטוח שישכנעו שהפועל יצאה ממשבר, אבל זה עוד צעדים לצבירת ביטחון.

דימיטריס איטודיס לא מזלזל לרגע במפגשים האלה, בטח במצה של הקבוצה, והחליט לרשום את וסיליה מיציץ׳, דן אוטורו, איש וויינרייט, קולין מלקולם וטאי אודיאסי, כשמי שלא נרשמו הם ג׳ונתן מוטלי, אנטוניו בלייקני, אלייז׳ה בראיינט, כריס ג׳ונס וכמובן טיילר אניס שסיים את העונה.

דימיטריס איטודיס (הפועל ת"א)

ג’ונס לא נרשם

כריס ג׳ונס סובל מחלים משפעת ולא נרשם למפגש, כמו גם ג׳ונתן מוטלי שממשיך בשיקום הפציעה בכף היד. איתי שגב בטופס, אבל סובל מפציעה בצלעות וההחלטה האם לשתפו תתקבל בסמוך למפגש נגד מכבי עירוני רמת גן.

מאמן הקבוצה דימיטריס איטודיס, אמר לקראת המפגש נגד שמוליק ברנר וחניכיו: ״רמת גן היא קבוצה רצינית מאוד, שמשחקת בקצב גבוה ומחפשת לרוץ את המגרש בכל הזדמנות. זה משהו שאנחנו חייבים להיות מרוכזים בו ומוכנים להתמודד איתו לאורך כל המשחק״.

עוד מהמאמן: ״קיימנו אימונים טובים. אנחנו עדיין מתמודדים עם כמה פציעות ופועלים להחזיר מספר שחקנים לכושר מלא. החדשות הטובות הן שתומר גינת חוזר בהדרגה, וזה משמעותי עבורנו. אנחנו מתאמנים בריכוז ובעצימות גבוהה, ורוצים לגשת למשחק הזה בגישה רצינית ולהציג הופעה חזקה נוספת״.

תומר גינת (IMAGO)

ניקוליס חוזר לסגל ר”ג. בני: "מסוגלים לעמוד נגד כל קבוצה"

במכבי רמת גן, ז'ורדאן ניקוליס חוזר מההרחקה שספג לאחר המשחק מול מכבי ראשון לציון ובעטיה נעדר משני משחקי הקבוצה האחרונים. ר”ג שנכנעה לשתיים משלוש המדורגות הבכירות בליגה, כולל הפסד חוץ להפועל העמק 94:83 במחזור שעבר, עומדת בפני רצף משחקים קשה במיוחד מול הפועל ירושלים. החבורה מזיסמן תשאף להמשיך במגמת השיפור שלה בהתקפה, שם לא ירדה מ-81 נקודות בשבעת המחזורים האחרונים, כולל שלושה מקרים שבהם קלעה יותר מ-90, אבל תקווה לשיפור ניכר בהגנה, שם היא ספגה קצת פחות מ-87 נקודות לערב בכל אותם משחקים.

גיל בני אמר לקראת המשחק: "מצפה לנו משחק קשה מול קבוצה טובה מאוד. יהיה לא פשוט, אבל אנחנו ערוכים להתמודדות מאתגרת מאד. אנחנו מגיעים מוכנים למשחק ומאמינים בעצמינו. בכל המשחקים האחרונים שהיו לנו מול הקבוצות המדורגות מעלינו בטבלה, הוכחנו שאנחנו יכולים לעמוד מול כל קבוצה. נצטרך להציג יכולת אישית וקבוצתית טובה מאוד בכל 40 הדקות ואני מקווה שכך יהיה ונעשה זאת".