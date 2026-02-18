רמז למישהו? החגיגה של דואה נגד מונאקו

שלב הפלייאוף של ליגת האלופות נפתח אתמול (שלישי) עם מספר משחקים מסקרים, ואחד הבולטים מהם הוא הדרבי הצרפתי בין פ.ס.ז’ למונאקו. אלופת אירופה יצאה למשחק חוץ והצליחה לנצח 2:3 לאחר מהפך ענק. השחקן המצטיין של המשחק היה שחקן הכנף הצרפתי, דזירה דואה, שכבש צמד חשוב, ונתן ללואיס אנריקה מקדמה חשובה לקראת הגומלין ברביעי הבא.

למרות הניצחון, יש לא מעט בעיות אצל אלופת אירופה. זוכה כדור הזהב, אוסמן דמבלה, נפצע בדקה ה-27 והוחלף על ידי אותו דואה. מעבר לכך, לאחר השער של הצרפתי הוא חגג עם ידיים על האוזניים, חגיגה שידועה כ”אני לא מקשיב למה שאומרים עליי”.

כדי להבין למה בדיוק דואה התכוון צריך לחזור ליום שישי האחרון, אז חניכיו של אנריקה הפסידו 3:1 לראן ואיבדו את המקום בראשון בליגה הצרפתית. לאחר המשחק התראיין דמבלה ואמר שיחקו בצורה אישית מדי ולא מספיק קבוצתית וששחקנים צריכים לחשוב יותר על פ.ס.ז’ מאשר על עצמם.

דואה נכנס במקום דמבלה (רויטרס)

המאמן לואיס אנריקה מיהר להתייחס גם הוא ואמר: “מה שהשחקנים אמרו בסיום המשחק לא שווים כלום, אף שחקן לא חשוב יותר מהמועדון”. אין ספק שדואה הבין כי דבריו של דמבלה ככל הנראה מכוונים כלפיו והראה לו מה דעתו בנושא בצורה הטובה ביותר, על כר הדשא.

בכדורגל כמו בכדורגל הכל מתהפך. דמבלה, שחשב שהוא יכול להגיד מה שהוא רוצה על חבריו לקבוצה, ירד מהמשחק המכריע מבלי להשפיע עליו. בעוד מחליפו, דזירה דואה, כבש והוביל את הקבוצה ככל הנראה לשלב הבא במפעל היוקרתי. מה שבטוח הוא שאנריקה צדק במה שאמר, אין שחקן שמעל המועדון.