ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4526-4423ויאריאל3
4521-3824אתלטיקו מדריד4
4129-3924בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3135-3424ריאל סוסיאדד8
3134-2724אתלטיק בילבאו9
3028-2824אוססונה10
2928-2024חטאפה11
2938-2424ג'ירונה12
2639-3124סביליה13
2630-2124אלאבס14
2637-2524ולנסיה15
2535-3124אלצ'ה16
2530-2123ראיו וייקאנו17
2439-2924מיורקה18
1840-2623לבאנטה19
1636-1323אוביידו20

החזרה של מסי במוקד הבחירות של ברצלונה

יקרה כבר בקיץ הקרוב? התוכנית של המועמד להחזיר את אלוף העולם אחרי המונדיאל, זה שמבטיח להתקשר אליו והבעיה של לאפורטה שטוען: "עובדים על פסל"

|
ליאו מסי בקאמפ נואו (אינסטגרם)
ליאו מסי בקאמפ נואו (אינסטגרם)

לפני מספר חודשים ליאו מסי "חידש" את הקשר עם ברצלונה בדרך לא צפויה. צילומים ספונטניים בקאמפ נואו החדש עשו רעש גדול בבארסה והזכירו את הקרע הקיים בין גדולה שחקניה לנשיא דאז, ז'ואן לאפורטה.

ארבע שנים וחצי לאחר ביקורו האחרון במתקני המועדון, מסי הגיע בנובמבר, מבלי להודיע מראש, בליווי רודריגו דה פול והיועץ האישי, פפה קוסטה, והצליח לקבל אישור להיכנס למגרש. התמונה שצולמה שם עוררה זיכרונות נוסטלגיים בקרב האוהדים, אך גם הציפה מחדש את תחושת הבגידה שחווה מסי בעקבות ההבטחה הלא ממומשת של לאפורטה ב-2021 להחתים את הפרעוש על חוזה חדש.

למרות שבבחירות הקודמות, בהן ניצח לאפורטה, מסי הגיע להצביע עם בנו תיאגו, הפעם הוא לא מתכוון לעשות את זה. הוא נותר אוהד של בארסה ועדיין חבר מועדון שלה, אך בקטלוניה מעריכים שלא יגיע פיזית להיות מעורב בזירה הפוליטית.

ליאו מסי מצביע עם בנו תיאגו בבחירות הקודמות (IMAGO)ליאו מסי מצביע עם בנו תיאגו בבחירות הקודמות (IMAGO)

עם זאת, לקראת הבחירות הקרובות לנשיאות בארסה ב-15 במרץ, השם של מסי הולך לעלות – והרבה. הכוכב שהביע בעבר את רצונו לחזור לברצלונה, מבלי לציין מועד מדויק, יוזכר שוב ושוב בשבועות הקרובים כחלק מקמפיין הבחירות.

לאפורטה והכנת “פסל מסי”

לאפורטה שהציג השבוע רשמית את מועמדותו מחדש, התייחס למסי וציין כי הוא ראוי לפסל בקאמפ נואו, לצד יוהאן קרויף ולדיסלאו קובאלה, וכי המועדון “עובד על כך”. עם זאת, הקרע בין מסי ללאפורטה מקשה על האחרון להסתמך על מהלך כזה ככלי בקמפיין.

היריב העיקרי של לאפורטה, ויקטור פונט, פועל בזהירות, אך תומך תמיד בחזרתו של מסי: “אני אתקשר אליו”, הוא ציין בקצרה. מועמד אחר הוא מארק סיריה, שהעלה את שמו של מסי באופן הפומבי ביותר. סיריה טוען כבר שנים שמסי, בתקופתו בברצלונה, ייצר למועדון יותר כסף ממה שהרוויח.

חורחה מסי וזחורחה מסי וז'ואן לאפורטה (רויטרס)
כבר לא בראש: ברצלונה מפסידה לג'ירונה

תוכניתו של סיריה, עם אישור מסי, מתמקדת בהחזרת השחקן לקבוצה בקיץ הקרוב – לאחר שישתתף בגביע העולם בגיל 39 - ומיועדת לייצר השפעה כלכלית משמעותית: חסויות, מכירת כרטיסים, מרצ'נדייזינג ונכסים נלווים, בסכום מוערך של 200-300 מיליון אירו. הכל במסגרת “ריקוד אחרון” מסחרי עם כוכב הארגנטינאי, כפי שהוא מתוכנן לאחר סיום הקריירה המקצועית ברמות הגבוהות.

