דקה 57: בודה גלימט - אינטר 1:1

אחרי שקיבלנו את המנה של אמש, משחקי הפלייאוף של ליגת האלופות נמשכים בשעה זו עם שלוש התמודדויות נהדרות. אינטר מתארחת אצל בודה גלימט, אתלטיקו מדריד יוצאת לבלגיה להתמודד נגד קלאב ברוז’ ואולימפיאקוס פוגשת ביוון את באייר לברקוזן.

בודה גלימט – אינטר 1:1

האיטלקים מגיעים לנורבגיה במטרה להשיג מקדמה נאה לקראת הגומלין במילאנו. חניכיו של כריסטיאן קיבו באים במומנטום אדיר של שישה ניצחונות רצופים, כאשר הפעם האחרונה שהם לא ניצחו הייתה בהפסד 3:1 לארסנל בסן סירו לפני כמעט חודש. מנגד, המארחת הפתיעה את כולם כשניצחה 1:2 את אתלטיקו מדריד במטרופוליטנו והצליחה לעלות לשלב הפלייאוף. אך למרות כל התשבחות, הצהובים לא מתכוונים לעצור כאן ורוצים להדיח את סגנית אלופת אירופה בדרך לשלב הבא.

דקה 20, שער! בודה גלימט עלתה ל-0:1: איזה מהלך טיקי-טאקה נפלא של הקבוצה הנורבגית. אחרי מספר מסירות מהירות, הכדור הגיע לסונדרה פט, ששלח אותו פנימה בבעיטה מדויקת מתוך הרחבה.

דקה 30, שער! אינטר השוותה ל-1:1: כדור עלה לרחבה ויצר בלבול בהגנה הנורבגית, פרנצ׳סקו אספוסיטו הגיב יותר מהר מכולם, הסתובב ושלח בעיטה חזקה לרשת.

קלאב ברוז’ – אתלטיקו מדריד 2:0

הספרדים יוצאים לבלגיה לאחר שבוע של רכבת הרים. מצד אחד הקולצ’ונרוס הביסו 0:4 את ברצלונה בחצי גמר גביע המלך, אך שלושה ימים מאוחר יותר הם הושפלו 3:0 אצל ראיו וייקאנו, כך שאי אפשר לדעת מה נקבל מחניכיו של דייגו סימאונה. מנגד, הבלגים כבר אירחו אצלם קבוצה ספרדית העונה באלופות, והמשחק הסתיים בתיקו 3:3 מרתק בינם לבין ברצלונה, כך שהם לא הולכים לעשות חיים קלים היום לאדומים לבנים ממדריד.

דקה 8, שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:1: הקולצ’ונרוס קיבלו פנדל מוקדם. חוליאן אלבארס ניגש לנקודה הלבנה ושלח את הכדור לפינה, השוער לא זז.

דקה 45+4, שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:2: אלבארס הפעם בתפקיד השף, העלה קרן שפגעה בשחקן הגנה ונחתה בשער ריק אצל אדמולה לוקמן, שדחק בקלילות.

אולימפיאקוס – באייר לברקוזן 0:0

היוונים מגיעים למשחק היום לאחר שני משחקים רצופים שלא ניצחו בליגה, ומקווים לשנות את המומנטום השלילי נגד לברקוזן. מנגד, הגרמנים יוצאים לפיראוס במטרה לנקום על ההפסד 0:2 שחטפו מהם במחזור השביעי של שלב הליגה, כאשר מאז הם לא הפסידו ונמצאים בריצה של חמישה ניצחונות בשישה משחקים.