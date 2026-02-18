"לא הכרתי את דני, זו לא עוינות כלפי יהודים"

דני אבדיה עשה היסטוריה בסוף השבוע כשהפך לישראלי הראשון שמשתתף במשחק האולסטאר של ה-NBA. במקרה או שלא, הבמאי ספייק לי, שידוע כאוהד מושבע של ניו יורק ניקס, הגיע למשחק החגיגי עם חולצת כאפייה ורצועת תיק בצבעי דגל פלסטין - דבר שעורר תגובות רבות ברשתות החברתיות, במיוחד לאור השתתפותו של אבדיה במשחק.

הבמאי זוכה האוסקר ספג ביקורות על המעשה ופרסם פוסט הבהרה באינסטגרם: “נבחרו 28 שחקני NBA להגיע ללוס אנג'לס בסוף השבוע הזה. אני לא מכיר את כולם, ודני משחק בפורטלנד, קבוצה מהחוף המערבי. לא ידעתי שדני הוא האולסטאר הראשון שנולד בישראל. הוא יודע לשחק. עכשיו אני יודע. לחיות וללמוד. קדימה ולמעלה. שלום ואהבה".

”הבגדים הם סמל לאמונה שלי בכבוד אנושי לכל בני האדם”

ספייק לי כתב עוד בפוסט: "עלו ספקולציות לגבי מה שלבשתי במשחקים בשבת ובראשון. הבגדים שלבשתי הם סמל לדאגה שלי לילדים ולאזרחים פלסטינים, ולאמונה העמוקה שלי בכבוד אנושי לכל בני האדם.

ספייק לי (רויטרס)

"מה שלבשתי לא נועד להיות מחווה עוינת כלפי יהודים או לתמוך באלימות נגד מישהו, וגם לא נועד להיות אמירה לגבי המשמעות של דני כאולסטאר", טען ספייק לי.