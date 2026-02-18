יום רביעי, 18.02.2026 שעה 11:21
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5796-621053דטרויט פיסטונס
67%5818-625754בוסטון סלטיקס
64%6049-635755ניו יורק ניקס
60%6384-656155קליבלנד קאבלירס
57%6329-638456טורונטו ראפטורס
55%6338-633855פילדלפיה 76'
53%5893-588351אורלנדו מג'יק
48%6343-650056שארלוט הורנטס
46%6656-656856אטלנטה הוקס
46%6708-674757מיאמי היט
46%6717-655656שיקגו בולס
45%6078-589953מילווקי באקס
30%6087-575653ברוקלין נטס
29%6584-614555אינדיאנה פייסרס
27%6341-583152וושינגטון וויזארדס
 מערב 
73%6068-660156אוקלהומה ת'אנדר
71%5821-615652סן אנטוניו ספרס
66%5844-613853יוסטון רוקטס
64%6477-668156דנבר נאגטס
59%6004-615454פיניקס סאנס
58%6595-680857מינסוטה טימברוולבס
55%6354-649556גולדן סטייט ווריורס
55%6362-627155לוס אנג'לס לייקרס
49%5864-586853לוס אנג'לס קליפרס
46%6641-654756פורטלנד בלייזרס
39%6249-614254דאלאס מאבריקס
33%6411-622254ממפיס גריזליס
32%7051-668056יוטה ג'אז
28%6510-619954ניו אורלינס פליקנס
23%6738-619156סקרמנטו קינגס

"לא הכרתי את דני, זו לא עוינות כלפי יהודים"

אחרי הסערה, ספייק לי הגיב לביקורות: "לא ידעתי שדני האולסטאר הראשון מישראל, עכשיו אני יודע. הלבוש? זה היה סמל לדאגה לילדים ולאזרחים פלסטינים"

|
ספייק לי (רויטרס)
ספייק לי (רויטרס)

דני אבדיה עשה היסטוריה בסוף השבוע כשהפך לישראלי הראשון שמשתתף במשחק האולסטאר של ה-NBA. במקרה או שלא, הבמאי ספייק לי, שידוע כאוהד מושבע של ניו יורק ניקס, הגיע למשחק החגיגי עם חולצת כאפייה ורצועת תיק בצבעי דגל פלסטין - דבר שעורר תגובות רבות ברשתות החברתיות, במיוחד לאור השתתפותו של אבדיה במשחק.

הבמאי זוכה האוסקר ספג ביקורות על המעשה ופרסם פוסט הבהרה באינסטגרם: “נבחרו 28 שחקני NBA להגיע ללוס אנג'לס בסוף השבוע הזה. אני לא מכיר את כולם, ודני משחק בפורטלנד, קבוצה מהחוף המערבי. לא ידעתי שדני הוא האולסטאר הראשון שנולד בישראל. הוא יודע לשחק. עכשיו אני יודע. לחיות וללמוד. קדימה ולמעלה. שלום ואהבה".

”הבגדים הם סמל לאמונה שלי בכבוד אנושי לכל בני האדם”

ספייק לי כתב עוד בפוסט: "עלו ספקולציות לגבי מה שלבשתי במשחקים בשבת ובראשון. הבגדים שלבשתי הם סמל לדאגה שלי לילדים ולאזרחים פלסטינים, ולאמונה העמוקה שלי בכבוד אנושי לכל בני האדם.

ספייק לי (רויטרס)ספייק לי (רויטרס)

"מה שלבשתי לא נועד להיות מחווה עוינת כלפי יהודים או לתמוך באלימות נגד מישהו, וגם לא נועד להיות אמירה לגבי המשמעות של דני כאולסטאר", טען ספייק לי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
