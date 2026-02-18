מערכת ONE
|
18/02/2026 19:45
שחקני ניוקאסל חוגגים עם אנטוני גורדון (רויטרס)
שלב הפלייאוף של ליגת האלופות ממשיך בשעה זו עם המשחק המוקדם של יום רביעי בו קרבאח מארחת באזרבייג’ן את ניוקאסל. המארחת מקווה להפתיע את חניכיו של אדי האו ולהמשיך עם הקמפיין הנהדר שלהם. מנגד, האנגלים רוצים להשיג תוצאה טובה לגומלין שייערך בשבוע הבא בביתם.
ניוקאסל מגיעה למשחק לאחר שני ניצחונות רצופים, 1:2 על טוטנהאם במסגרת הליגה ו-1:3 על אצטון וילה בגביע. האנגלים אמנם סיימו במקום ה-12 בלבד בשלב הליגה, אך רוב הזמן הם היו בשמינייה הראשונה ונחשבים לקבוצה הפייבוריטית למפגש ללא צל של ספק.
מנגד, קרבאח מגיעה להתמודדות לאחר שני ניצחונות ליגה רצופים במסגרת המקומית. האזרים סיימו את שלב הליגה בצ’מפיונס במקום ה-22 והגיעו לפלייאוף למרות הפסד 6:0 לליברפול באנפילד במחזור האחרון.
שתי הקבוצות מגיעות למשחק באזרבייג’ן במומנטום חיובי וירצו להשיג תוצאה טובה לקראת הגומלין בשלישי הבא בניוקאסל. זאת שתצא עם ידה על העליונה מצמד המפגשים תתמודד נגד ברצלונה או צ’לסי בשמינית הגמר.
מחצית שניה
-
'54
- שער! קרבאח צימקה ל-5:1: אלווין ג’פארגולייב בשער בכורה במפעל הבכיר ביבשת. המגן האזרי פרץ לאורך הקו וכשהגיע לרחבה בעט בחוזקה לעבר המסגרת, הכניע את ניק פופ בפעם הראשונה להערב והמתיק במעט את הגלולה עבור המקומיים. תחילה השער נפסל אך לאחר בדיקה ב-VAR ההחלטה התהפכה
מחצית ראשונה
-
'45+1
- שער! ניוקאסל עלתה ל-0:5: גורדון ניגש אל הנקודה הלבנה פעם נוספת, בעט לפינה השנייה כדור שגם הוא לא השאיר סיכוי לשוערה של קרבאח והשלים רביעייה היסטורית תוך מחצית אחת בלבד. החלוץ הפך לאנגלי הראשון והשחקן השני סך הכל בהיסטוריה שעושה זאת במחצית הראשונה.
-
'44
- החלוץ ממשיך לעשות צרות להגנה הביתית, חוטף כדור נוסף, נכנס לתוך הרחבה והוכשל על ידי השוער קובלסקי. ניוקאסל קיבלה פנדל נוסף
-
'34
- שער! ניוקאסל עלתה ל-0:4: גורדון לא עוצר! החלוץ ניצל טעות של קווין מדינה בהגנה, גנב את הכדור מרגלו של הבלם, חלף על פני השוער, והשלים שלושער אישי תוך חצי שעה
-
'32
- שער! ניוקאסל עלתה ל-0:3: גורדון, שהבעיטה שלו סחטה את הפנדל, הוא גם זה שניגש לבעוט. החלוץ המוכשר בעט כדור בלתי ניתן לעצירה לפינה השמאלית, וכבש את הפנדל השביעי שלו העונה בכל המסגרות
-
'29
- כדור של גורדון נעצר כשפגע בידו של מתיאוס סילבה. תחילה לא נשרק פנדל, אך לאחר בדיקת ה-VAR האורחת זכתה בכדור עונשין מ-11 מטרים
-
'22
- מוסטפאזדה נפצע והחולף מוקדם, דני בולט נכנס במקומו
-
'9
- שער! ניוקאסל עלתה ל-0:2: קיירן טריפייר העלה כדור קרן שהורחק בחזרה אל רגליו, הקפטן האנגלי ניצל את ההזדמנות החוזרת, העלה כדור נוסף לאיזור המסוכן שם מאליק צ'יאו התרומם גבוה מעל כולם ונגח את שערה השני של ניוקאסל
-
'7
- ספק הצלה גדולה ספק פספוס ענק של הארווי בארנס. האורחת הגיעה לעוד מצב מסוכן ברחבת היריבה אך ברנס לא הצליח להכניע את מתיאוש קובלסקי שהדף לקרן.
-
'3
- שער! ניוקאסל עלתה ל-0:1: דן ברן הבלם יצא לדריבל באמצע המגרש, שלח כדור עומק נהדר עם חלקה החיצוני של רגלו, הכדור הגיע לאנטוני גורדון שסיים באחד על אחד ללא קושי והעלה את האורחת ליתרון מוקדם
-
'1
- שופט המשחק אספן אסקס הוציא את ההתמודדות לדרך!