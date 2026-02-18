יום רביעי, 18.02.2026 שעה 08:53
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"עיכוב האוטובוס שחרר אנרגיה אצל דורטמונד"

לאחר שהגרמנים גברו 0:2 על אטאלנטה, ב-'קיקר' טוענים שהאיחור למשחק גרם לצהובים-שחורים לכעס שהשתלם על המגרש. וגם: למי הקדיש גיראסי את השער?

|
סהרו גיראסי חוגג (רויטרס)
סהרו גיראסי חוגג (רויטרס)

בורוסיה דורטמונד הגיעה למשחק הראשון בפלייאוף מול אטאלנטה עם כעס רב שהתברר בדיעבד שהשתלם על המגרש, לאחר שניצחה 2:0. האוטובוס של הקבוצה נתקע בפקק במשך יותר משעה בשל הופעה של הזמר הרברט גרונמאייר סמוך לאצטדיון, וההגעה להתמודדות התעכבה, כך שהמשחק נפתח באיחור של 15 דקות. 

דורטמונד עמדה בציפיות וניצחה את הקבוצה מהסרייה א' בצורה משכנעת. שני השערים נכבשו כבר במחצית הראשונה מרגליהם של סרהו גיראסי (3) ומקסימיליאן באייר (42). עם זאת, עלתה ביקורת שלפיה ניתן היה להשיג תוצאה גבוהה יותר לקראת הגומלין ביום רביעי. הקפטן יוליאן בראנדט אמר לאחר המשחק כי היה שמח לשער שלישי, משום שהיתרון הוא טוב, אך גם עלול להיות מסוכן כשמצפה משחק חוץ.

“הלחץ  עשה לנו טוב, היינו חדים יותר”

בראנדט ציין כי ייתכן שהמתח עזר לקבוצה: "הכול קרה מהר מאוד, ואני חושב שהלחץ אפילו עשה לנו טוב, היינו חדים יותר". לדבריו, השחקנים הצליחו להמיר את הלחץ לאנרגיה חיובית. עם זאת, הוא הוסיף שלא מדובר במצב רצוי, והיה אפשר לצפות לעומסים בכבישים בשל אירועים סמוכים וחסימות.

מקסימיליאן בייר חוגג (רויטרס)מקסימיליאן בייר חוגג (רויטרס)

דורטמונד מצויה בתקופה טובה: מאז ההפסד 2:0 לאינטר בליגת האלופות, הקבוצה רשמה ארבעה ניצחונות רצופים, כולל שני משחקים ללא ספיגה. "הרבה דברים עובדים כרגע", אמר בראנדט. "אנחנו מצליחים להשיג ניצחונות, במיוחד במשחקים החשובים".

מי שתורם רבות להצלחה הוא החלוץ סרהו גיראסי. אחרי תקופה פחות טובה, הוא חזר לכושר והבקיע את שער היתרון מול אטאלנטה ואף בישל את השער השני. עם זאת, חגיגת השער שלו נשאה מסר אישי, מתחת לחולצה לבש חולצה עם הקדשה לאחיו, שאיבד לאחרונה את בתו, אחייניתו של גיראסי. לאחר המשחק אמר כי מדובר באובדן קשה למשפחה, והוסיף: "כך הם החיים, כולנו נמות יום אחד".

השער של גיראסי (רויטרס)השער של גיראסי (רויטרס)

כאמור, שתי הקבוצות ייפגשו ביום רביעי הבא בברגמו במסגרת גומלין שלב הפלייאוף. דורטמונד תקווה הפעם גם להגיע בזמן למשחק, אבל יותר חשוב מכך, לעלות לשלב הבא בלי סיבוכים מיותרים. מנגד, האיטלקים יקוו לבצע מהפך ענק בברגמו לעיני הקהל הביתי.

