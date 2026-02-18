חיפה צפויה להודיע היום על חומרת פציעת מוחמד

במכבי בחיפה אמורים להודיע במהלך היום על תוצאות בדיקת ה-MRI שעבר הקשר עלי מוחמד בעקבות פציעתו בכף הרגל. מדובר בפציעה שמדאיגה את אנשי מכבי בחיפה, שמקווים שלא מדובר בפציעה שתשבית את הקשר לתקופה ארוכה.

עלי מוחמד שהתאושש כבר מפציעה בשריר התאומים ואמור היה לחזור לסגל במשחק הקרוב מול הפועל פתח תקווה, התלונן על כאבים בכף הרגל, דבר שמן הסתם חייב את המועדון לשלוח את הקשר לבדיקה מקיפה מתוך תקווה שלא מדובר בפציעה רצינית.

הקשר ייחסר מן הסתם במשחק הקרוב מול הפועל פתח תקווה, בו מכבי חיפה תשאף להמשיך את המומנטום החיובי במשחק הניצחון האחרון מול בני סכנין. המאמן ברק בכר, לפחות על פניו, לא מתכנן שינויים גדולים בהרכב ואמור להמשיך עם אותו הרכב שפתח במשחק מול סכנין, מה שאומר שבקישור ימשיכו לשחק הכישרון העולה נבות רטנר, סדריק דון ומיכאל אוחנה. גם בהתקפה לא מתוכננים שינויים.

נבות רטנר בפעולה (עמרי שטיין)

שביעות רצון מיובאנוביץ’

אחד השחקנים שבמכבי חיפה מאוד מרוצים מהתשוקה והרצון שלו לחזור לעניינים הוא החלוץ ג'ורג'ה יובאנוביץ' שהיה מושבת לאורך תקופה בגלל פציעה והיה מועמד בינואר לעזוב לקבוצה אחרת, אך כעת חוזר לסגל.

על פי עדות חבריו, יובאנוביץ' שהחלים כליל מהפציעה מתאמן ברצינות גדולה ולא במקרה המאמן ברק בכר החזיר את החלוץ לרוטציה בין החלוצים של הקבוצה, כולל טריבנטה סטיוארט, שכמו יובאנוביץ' נכנסו במהלך המשחק מול סכנין ושיתפו פעולה יחד.

ג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)

"יובאנוביץ' מתאמן בצורה טובה, מפגין יכולת טובה וגם אם הוא מסיים את החוזה בתום העונה, הוא מודע לכך שחובת ההוכחה עליו והוא צריך להשקיע את כל כולו בקבוצה, גם אם הוא קם מהספסל". אמרו במכבי חיפה.