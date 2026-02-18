יום רביעי, 18.02.2026 שעה 08:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

שכרו של אבוקסיס בחודש: 50 אלף שקלים נטו

המאמן שעל מועמדותו לסכנין פורסם לראשונה ב-ONE, יעביר כבר היום את האימון כהכנה ראשונה למפגש עם הפועל. 2,500 אוהדי היריבה צפויים להגיע למשחק

|
מוחמד אבו יונס ויוסי אבוקסיס (פרטי)
מוחמד אבו יונס ויוסי אבוקסיס (פרטי)

בני סכנין אמורה במהלך היום להודיע על החתמתו הרשמית של יוסי אבוקסיס למאמן הקבוצה עד תום הבאה הבאה. על פי הנתונים שהגיעו ל-ONE, אבוקסיס ירוויח לאורך כל התקופה 50 אלף שקלים נטו לחודש. מדובר בשכר נאה מאוד למאמן שעשה תקופה יפה במכבי נתניה בפתיחת העונה ופוטר לאחר מכן.

חזרתו של אבוקסיס לקבוצה הצליחה להפיח רוח חיים חדשה בבני סכנין שעברה תקופה לא פשוטה. השיא הגיע בפיצוץ האימון בשבוע שעבר על ידי חלק מאוהדי הקבוצה שהגיעו למחות נגד שרון מימר, ובעקבות כך המאמן החליט לא יגיע יותר לאמן בסכנין.

צפי ל-2,500 אוהדי הפועל ת"א

על מועמדותו של אבוקסיס פורסם לראשונה ב-ONE, והמאמן שהגיע אתמול לפגישה עם היו"ר מוחמד אבו יונס, במהלכה הצדדים סיכמו עקרונית על מינויו כמאמן, יעביר כבר היום את האימון שיהווה הכנה ראשונה של הקבוצה למשחק החשוב בסוף השבוע מול האקסית של אבוקסיס, הפועל תל אביב. מדובר במשחק שמן הסתם יביא הרבה קהל לאצטדיון בדוחא. הצפי ל-2,500 אוהדים של הפועל ת"א.

יוסי אבוקסיס (עמרי שטיין)יוסי אבוקסיס (עמרי שטיין)

סכנין למעשה נטולת מטרות רציניות לקראת הישורת האחרונה של הליגה, כאשר מצד אחד הסיכוי שלה להגיע לפלייאוף נמוך מאוד, ומצד שני אין לה סיכוי לרדת לליגה השנייה, דבר שיאפשר לאבוקסיס להתחיל ולבנות את העונה הבאה בצלמו ובדמותו. אוהד קדוסי ששימש כעוזרו במכבי נתניה, יעבוד עם אבוקסיס גם בבני סכנין.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */