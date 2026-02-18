לא הסערה הראשונה שלו: הכירו את פרסטיאני

אז המפגש בין בנפיקה ליסבון לריאל מדריד אתמול ייזכר בעיקר בגלל הטענה של ויניסיוס על הערה גזענית שהפנה לכאורה לעברו ג'אנלוקה פרסטיאני. זה קרה מיד אחרי שהכוכב הברזילאי של סגנית אלופת ספרד הבקיע בבעיטה מרהיבה שהייתה טובה מספיק אפילו כדי להכניע את אנטולי טרובין. השוער האוקראיני, שהעלה בעצמו את הנשרים מליסבון לשלב הפלייאוף בליגת האלופות עם שער נגיחה סופר דרמטי לרשת ריאל במחזור הסיום של שלב הליגה, תפס אמש יום אדיר בין הקורות, אבל את הטיל המסובב של ויניסיוס לחיבורים אפילו הוא לא היה מסוגל לעצור.

הכובש יצא לחגיגה פרובוקטיבית למדי מול הקהל המקומי, בגינה שלף לעברו השופט פרנסואה לטקסייה כרטיס צהוב, בהחלטה תמוהה במיוחד. אלא שאז התרחש אירוע חמור יותר. פרסטיאני הסתיר את פיו בחולצה, סינן משהו לכיוונו של ויניסיוס, והמשחק נעצר ל-10 דקות במהלכן דרש הברזילאי לטפל בעבריין.

האם הארגנטינאי הצעיר אכן אשם? לא רק ויניסיוס טוען כך, אלא גם קיליאן אמבפה, אשר לדבריו גם שחקני בנפיקה שמעו על האמירות. לא יהיה אחראי לקפוץ למסקנות כל עוד דינו לא נחרץ, וספק אם ניתן להגיע כאן לחקר האמת, אבל דבר אחד ניתן לומר ללא היסוס. כלל לא מפתיע שפרסטיאני מעורב בפרשה חדשה, כי זה מה שקורה לו באופן קבוע. ועוד לפני שהוחלף אתמול הוא הספיק לספוג בעצמו כרטיס צהוב על התחזות ברחבה. זה היה אקורד סיום הגיוני עבור שחקן מוכשר שעלול לא למצות את הפוטנציאל בגלל בעיות התנהגות.

לא הפעם הראשונה שהארגנטינאי עושה בעיות. ויניסיוס ופרסטיאני (רויטרס)

מרגיז יותר מוויניסיוס

ויניסיוס הוא שחקן מעצבן, אך מי שמכיר את פרסטיאני יעיד שהוא מעצבן עוד יותר. הארגנטינאי בן ה-20 גרם לרבים לשנוא אותו, ומתקבלת התחושה שהוא נהנה ושואב מכך מוטיבציה. הוא אוהב להתגרות, אך מגיב באופן מחפיר כאשר מתגרים בו. למעשה, החשבון שלו עם הברזילאים החל כבר לפני 4 שנים, כאשר השתתף הקיצוני הצנום בטורניר ידידות לנבחרות עד גיל 17. ארגנטינה הפסידה לברזיל בגמר, והנערים של סלסאו חגגו את הזכייה באופן בוטה מדי. פרסטיאני ממש לא אהב זאת, תקף אותם בפראות, ובמהרה התפתחה קטטה המונית.

הוא לא אוהב כשלועגים לו, אבל לועג לכולם בחדווה. התכונה הזו באה לידי ביטוי במיוחד במונדיאל עד גיל 20 שהתקיים באוקטובר האחרון בצ'ילה. פרסטיאני החל את הטורניר כשחקן ספסל, אך השתלב בהדרגה ובשלבי הנוקאאוט הפך לשחקן דומיננטי מאוד בדרך לגמר. המארחת הודחה בשמינית הגמר, ובצל היריבות האזורית תמכו אוהדיה בכל המשחקים ביריבות של ארגנטינה. פרסטיאני הגיב לשריקות נגדו בעוינות והצהיר: "זה מה שנשאר להם כי הם לוזרים. שימשיכו להיות נגדנו, הם לא ראויים". ברבע הגמר ניצחה ארגנטינה את מקסיקו, ופרסטיאני פרסם סרטון בו חיקה בבוז את הריקוד החינני שנהג לבצע הכוכב המקסיקני דייגו סאנצ'ס. בסופו של דבר, הפסידה ארגנטינה בגמר למרוקו, וכולם היו שמחים לעידו של פרסטיאני כשהוא פרץ בבכי.

היסטוריה של פרובוקציות. ג'אנלוקה פרסטיאני מול אמבפה (IMAGO)

עוד קודם לכן לעג פרסטיאני לאוהדי בוקה ג'וניורס. זה קרה במהלך גביע העולם לקבוצות, בו שובצה בנפיקה לבית אחד עם האימפריה הארגנטינאית ועלתה לשמינית הגמר על חשבונה. הקיצוני, בוגר ולס סרספילד, הכריז אז: "בארגנטינה מדברים בעיקר על בוקה ולא מעריכים את בנפיקה, אבל הם לא יכולים לנצח אפילו יריבה מניו זילנד". הכוכב הצעיר עצמו בישל בניצחון על באיירן מינכן, אבל אז, בשמינית הגמר מול צ'לסי, הוא נכנס כמחליף, הורחק בתחילת ההארכה בכרטיס צהוב שני אחרי תיקול מיותר על ליוואי קולוויל, השאיר את הפורטוגלים בנחיתות מספרית וגרם לתבוסה 4:1.

זה היה מתסכל מבחינתו, אבל לפחות הוא החל לקבל הזדמנות אמיתית להוכיח את עצמו בבנפיקה. עד אז, הוא בקושי ראה דשא במשך שנה וחצי אחרי שחתם בינואר 2024 בנסיבות לא שגרתיות. ולס התכוונה לטפח בהדרגה את החניך שהוגדר על ידי פרשנים מסוימים כיליד 2006 הכי מוכשר בארגנטינה, אבל פרסטיאני בחר לעזוב אחרי שהותקף באכזריות על ידי האולטראס של המועדון. החוליגנים זעמו על רצף הפסדים והחליטו שפגיעה פיזית בשחקנים היא הדרך הנכונה. "הם באו אלינו מתוך החושך. תפסו אותי בסוודר והיכו אותי פעמיים בפניי. לאחד מאיתנו הם אמרו לצאת מהרכב ואיימו לירות ברגליו. זה היה מפחיד בטירוף, ואני לא יכול להישאר בקבוצה עכשיו", אמר הנער שהיה אז בן 17.

ריאל מדריד עקבה אחריו

אנשי ולס היו מתוסכלים מהתפנית הלא צפויה בעלילה. המטרה הייתה להשביח את פרסטיאני, ולפי הדיווחים בארגנטינה גם ריאל מדריד שלחה סקאוטים על מנת לעקוב אחריו. המגעים עם הספרדים טרם הספיקו להתבשל למשהו רציני כאשר פרסטיאני נטש, ובנפיקה קילבה אותו תמורת 9 מיליון יורו שהוגדרו כמחיר מבצע בהתחשב בכישוריו. ואולם, ההתאקלמות בליסבון הייתה איטית ובעייתית, ופריסטיאני אף שקל בשלב מסוים לחזור למולדת. במועדון סברו שהוא לא בוגר מספיק, והיו שהעריכו כי יהיה צורך להעבירו בהשאלות, ואולי למכור כדי למזער נזקים.

ויניסיוס ופרסטיאני (IMAGO)

העונה, במיוחד אחרי מינויו של ז'וזה מוריניו בספטמבר, הכיוון השתנה לחלוטין. המאמן הוותיק נתן לפרסטיאני קרדיט לא מבוטל, והפך אותו לחלק אינטגרלי מהרוטציה. בתחילת 2026 הוא כבר היה באנקר בהרכב, הצטיין בניצחון 2:4 על ריאל בסיום שלב הליגה של ליגת האלופות, ואתמול פתח שוב. הפעם זה נגמר רע מאוד עבורו, ואם יוכח שהוא אשם באמירות גזעניות כלפי ויניסיוס יהיה זה כתם שלא ניתן למחיקה.

באשר לוויניסיוס, הוא עוזב את אצטדיון האור כגיבור. עד אתמול דיברו בספרד על ההתחזות שלו שהביאה לפנדל בניצחון על ריאל סוסיאדד, אבל עכשיו הזרקור מופנה אליו בזכות שער הניצחון הכביר והנחישות להילחם בגזענות. הוא אף היה ראוי לרשום בישול פנומנלי בעקב בשלהי המחצית הראשונה, אבל אמבפה החמיץ ממצב קורץ והרס את המהלך המושלם. כושרו של הברזילאי השתדרג בתחילת 2026 אחרי משברון בשלהי השנה שעברה, ויש לו תרומה לא מבוטלת לכך שריאל עלתה למקום הראשון בליגה הספרדית.

החזיר לעצמו את הסטטוס של הגיבור. ויניסיוס חוגג (רויטרס)

באופן כללי, ריאל נקמה בבנפיקה על הפיאסקו בחודש שעבר. אחרי שספגה 4 שערים, היא הגבילה את היריבה ל-3 בעיטות בלבד למסגרת של טיבו קורטואה, וגם הן לא היו מסוכנות במיוחד. מנגד, טרובין נאלץ לעבוד קשה, ואנשי בנפיקה איבדו את קור הרוח. ניקולאס אוטאמנדי הראה לוויניסיוס את הקעקוע של גביע העולם על גופו, והייתה זו התנהלות משונה מאוד של הבלם הוותיק בעוד קבוצתו בפיגור. מוריניו הצליח לספוג כרטיס אדום בגלל מחאות אופייניות, ולכן לא יוכל לשבת על הספסל בסנטיאגו ברנבאו בשבוע הבא. האם הוא עשה זאת בכוונה? אין לדעת.

זה מאכזב, כי ביקורו אצל האקסית היה הסיפור המרכזי ביותר של ההתמודדות, אבל גם בלעדיו אמור הגומלין לספק המון אמוציות ודרמה. בנפיקה לא תניף דגל לבן, ואחרי השער של טרובין אפשר לחשוב על כל תסריט הזוי במפגש הזה. יש רק לקוות שגזענות לא תהיה על הפרק ביום רביעי הבא.