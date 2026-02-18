יום רביעי, 18.02.2026 שעה 09:00
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס 26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

זו הגרסה של שחקן בנפיקה לתקרית עם ויניסיוס

שחקני ריאל מדריד טשואמני ו-ואלוורדה התראיינו על התקרית עם פרסטיאני: "טען שוויניסיוס קרא לו הו**". בתקשורת בספרד סיכמו: "התליין הוא גם קורבן"

|
הכותרות בספרד (צילום מסך)
הכותרות בספרד (צילום מסך)

חדר ההלבשה של ריאל מדריד התייצב מאחורי ויניסיוס לאחר התקרית עם ג’אנלוקה פרסטיאני במשחק מול בנפיקה באצטדיון האור. אורליאן טשואמני ופדריקו ואלוורדה דיברו לאחר הניצחון 0:1 במשחק הראשון של פלייאוף ליגת האלופות, והתייחסו הן למשחק עצמו והן למה שהתרחש בין הברזילאי לארגנטינאי. בכותרות בספרד נכתב על ויניסיוס: “התליין של בנפיקה, וגם קורבן”, “גולאסו ומבוכה”.

טשואמני נשאל תחילה על מצבו של ויניסיוס והשיב: "האמת היא שזה לא יכול לקרות. נאמר לנו שהילד קרא לו 'קוף' כשהוא מכסה את הפה עם החולצה. אחר כך הוא אומר שהוא לא אמר כלום, שהוא אמר 'הומואים', אבל זה לא משנה. דיברנו כקבוצה וויני אמר לנו שצריך להמשיך לשחק. אני לא יודע מה לומר. נדבר על זה. זה לא יכול לקרות".

על השיחה עם ארבלואה אמר: "אם יש בעיה כקבוצה, נצא החוצה. אבל דיברנו על זה ואמרנו שצריך לשחק. שיחקנו, ניצחנו, ועכשיו אנחנו נוסעים לברנבאו".

קיליאן אמבפה מול גקיליאן אמבפה מול ג'אנלוקה פרסטיאני (IMAGO)

בנוגע לניצחון עצמו, מעבר למה שקרה עם ויניסיוס, הוסיף הקשר הצרפתי: "קשה מאוד לשחק כאן. עם הקהל, עם הקבוצה... 15 הדקות הראשונות קשות מאוד, אבל שיחקנו משחק טוב. מאוד מלוכדים, וזה הדבר החשוב ביותר. אם נמשיך כך, ננצח הרבה משחקים, ננצח מאבקים, נחטוף כדורים...".

עוד אמר טשואמני: "האמת היא שלפתוח עם ויני וקיליאן כחלוצים זה מופת. עם האיכות שלהם אנחנו יכולים להשיג הרבה. אנחנו הולכים לנצח הרבה משחקים".

"אנחנו גאים בוויניסיוס"

פדריקו ואלוורדה התייחס גם הוא לעלבון שספג ויניסיוס: "לא ידוע מה הוא אמר לו. לפי כל החברים שהיו לידם, הם שמעו משהו מאוד מגעיל. הרבה אנשים נאבקים בנושא הזה. ויניסיוס הוא אחד מהם. חבל שעם כל כך הרבה מצלמות זה לא הוקלט... אם אתה מכסה את הפה כדי לומר משהו... אנחנו גאים בוויניסיוס ובמשחק הגדול שלו".

ויניסיוס מול גויניסיוס מול ג'אנלוקה פרסטיאני (IMAGO)

על האפשרות לרדת מהמגרש אמר: "העלבון חמור מאוד. זה קרה הרבה פעמים בעבר. כחברים לקבוצה אנחנו צריכים לעזור ולתמוך בו. קשה לי להאמין שלא הייתה מצלמה שראתה את זה".

ולבסוף סיכם ואלוורדה את ההופעה והתוצאה: "אנחנו צריכים לקחת את הניצחון. ויניסיוס ואמבפה עזרו לנו מאוד בהגנה ועם מהלכים מרהיבים".

גם בנושא הסולידריות הקבוצתית הדגיש: "אם כולנו רצים עוד קצת כדי ללחוץ, לחטוף, להגן... זה הרבה יותר קל. בהכול".

