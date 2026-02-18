יום רביעי, 18.02.2026 שעה 09:00
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4526-4423ויאריאל3
4521-3824אתלטיקו מדריד4
4129-3924בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3135-3424ריאל סוסיאדד8
3134-2724אתלטיק בילבאו9
3028-2824אוססונה10
2928-2024חטאפה11
2938-2424ג'ירונה12
2639-3124סביליה13
2630-2124אלאבס14
2637-2524ולנסיה15
2535-3124אלצ'ה16
2530-2123ראיו וייקאנו17
2439-2924מיורקה18
1840-2623לבאנטה19
1636-1323אוביידו20

"אתה גזען מז***", "הוא לא יכול לשחק באלופות"

תיעוד חשף מה אמר אמבפה לפרסטיאני בעימות עם ויניסיוס. אחרי ה-0:1 של ריאל הוא הוסיף: "הוא קרא לוויניסיוס 'קוף' חמש פעמים, נקווה שאופ"א תפעל"

קיליאן אמבפה מול ג'אנלוקה פרסטיאני (IMAGO)
קיליאן אמבפה מול ג'אנלוקה פרסטיאני (IMAGO)

סערת הגזענות במהלך הניצחון של ריאל מדריד 0:1 על בנפיקה נמשכת: אחרי התגובה החריפה של ויניסיוס ג'וניור, הגיע תורו של קיליאן אמבפה - והוא לא חסך במילים. הכוכב הצרפתי תקף חזיתית את ג'אנלוקה פרסטיאני והבהיר כי לדעתו הארגנטינאי כלל לא צריך להמשיך לשחק בליגת האלופות.

"השחקן מספר 25 קרא לוויניסיוס ‘קוף’ חמש פעמים. אני ראיתי את זה", אמר אמבפה באיזור הראיונות לאחר המשחק. הצרפתי הוסיף אמירה קשה במיוחד: "הבן אדם הזה הוא לא הקולגה שלי למקצוע. הוא לא צריך לחזור לשחק בצ’מפיונס".

על פי תיעוד שפורסם, אמבפה נראה במהלך המהומה על כר הדשא כשהוא צועק לעבר פרסטיאני: "אתה גזען מז***! אתה גזען מז***!", שוב ושוב. הדברים נאמרו רגעים לאחר שהופעל פרוטוקול הגזענות על ידי השופט הצרפתי פרנסואה לטקסייה, שעצר את המשחק בין ריאל לבנפיקה.

קיליאן אמבפה וזקיליאן אמבפה וז'וזה מוריניו (IMAGO)

ויניסיוס אף התיישב על הספסל וסירב בתחילה לחזור למגרש, ושחקני ריאל הקיפו את פרסטיאני בזעם. בהמשך הסביר אורליאן טשואמני: "ויני אמר לנו שהוא שמע שקראו לו ‘קוף’. הוא (פרסטיאני) טען שלא אמר כלום, או שאמר משהו אחר… אני לא יודע. ויני ביקש שנמשיך לשחק".

"יש משהו חשוב יותר מהמשחק"

אמבפה הדגיש כי מבחינתו הסיפור חורג מכדורגל: "אנחנו צריכים להוות דוגמה לכל הילדים שמסתכלים עלינו. יש דברים שאי אפשר לקבל. אין לי שום דבר נגד בנפיקה, לא נגד המועדון ולא נגד המאמן שלהם, שלדעתי הוא מהטובים ביותר. בנפיקה היא המועדון הגדול ביותר בפורטוגל ואחד הגדולים בהיסטוריה. אבל אי אפשר לקבל ששחקן שמשחק במפעל הבכיר באירופה יתנהג כך".

עוד הוסיף: "הילד הזה לא ראוי לשחק יותר בליגת האלופות. עכשיו נראה מה יקרה. ניתן לאופ"א לעשות את העבודה שלה - יש לה מקרה חמור ואני מקווה שהיא תפעל".

ויניסיוס מול גויניסיוס מול ג'אנלוקה פרסטיאני (IMAGO)

כשנשאל האם פרסטיאני התנצל, השיב אמבפה בעקיצה: "ראית את הפרצוף שלו? התנצלות? אנחנו לא טיפשים. אני לא מושלם, אבל דברים כאלה אני לא מעביר הלאה. הוא צעיר - איך אפשר להגיד דברים כאלה על מגרש כדורגל?".

בנוגע לאפשרות של ירידה מהמגרש, סיפר: "שאלתי את ויני מה הוא רוצה לעשות. כל החלטה - נעשה כקבוצה. לעולם לא נשאיר אותו לבד. אם דבר כזה היה קורה לך – איך היית מרגיש?".

את דבריו חתם במסר ברור: "זאת ליגת האלופות, ניצחנו, אבל יש משהו חשוב יותר מהכדורגל. צריך להסביר את זה כדי שגם הצעירים יבינו".

