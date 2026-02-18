יום רביעי, 18.02.2026 שעה 06:54
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4526-4423ויאריאל3
4521-3824אתלטיקו מדריד4
4129-3924בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3135-3424ריאל סוסיאדד8
3134-2724אתלטיק בילבאו9
3028-2824אוססונה10
2928-2024חטאפה11
2938-2424ג'ירונה12
2639-3124סביליה13
2630-2124אלאבס14
2637-2524ולנסיה15
2535-3124אלצ'ה16
2530-2123ראיו וייקאנו17
2439-2924מיורקה18
1840-2623לבאנטה19
1636-1323אוביידו20

"הגזענים פחדנים, יש להם הגנה של אחרים"

ויניסיוס בפוסט תקיף אחרי שטען לקריאות מצד פרסטיאני ב-0:1 של ריאל: "הגזענים שמים את החולצה על הפה כדי להראות כמה הם חלשים". הארגנטינאי מכחיש

|
ויניסיוס מול ג'אנלוקה פרסטיאני (IMAGO)
ויניסיוס מול ג'אנלוקה פרסטיאני (IMAGO)

ריאל מדריד ניצחה אתמול (שלישי) 0:1 את בנפיקה במשחק הראשון שלה בפלייאוף ליגת האלופות, ו-ויניסיוס בכותרות, אבל לא בגלל השער. במהלך המשחק התחוללה סערה גדולה כשהברזילאי טען לקריאות גזעניות כלפיו מג’אנלוקה פרסטיאני מבנפיקה, ובסיום הוא ביקר את אופן הטיפול באירוע ואף רמז כלפי הגורמים שאמורים היו להעניש.

"הגזענים הם, קודם כל, פחדנים, הם צריכים לשים את החולצה על הפה כדי להראות כמה הם חלשים", כתב ויניסיוס בתגובה למעשיו של פרסטיאני שנראה מכסה את פיו במהלך העימות על כר הדשא.

ויניסיוס המשיך והרחיב את הביקורת: "יש להם לצידם את ההגנה של אחרים, שלכאורה מחויבים להעניש", רמז ברור כלפי התנהלות אופ"א וצוות השיפוט. בהמשך תקף הברזילאי גם את אופן יישום הנהלים: "הפרוטוקול בוצע בצורה לא נכונה ולא שירת שום מטרה".

ויניסיוס וארבלואה (IMAGO)ויניסיוס וארבלואה (IMAGO)

בנוסף, התייחס לכרטיס הצהוב שספג לאחר שחגג שער עם הריקוד המזוהה איתו: "קיבלתי כרטיס צהוב על חגיגת שער. עד עכשיו אני לא מבין למה". לצד הטון התקיף, הדגיש: "אני לא אוהב להופיע בסיטואציות כאלה, במיוחד אחרי ניצחון גדול וכשהכותרות אמורות להיות על ריאל מדריד, אבל זה הכרחי. נתראה בברנבאו".

גם פרסטיאני מגיב

לאחר הסערה והדברים החריפים של ויניסיוס, גם פרסטיאני פרסם תגובה משלו ובה הכחיש את ההאשמות מכל וכל. הוא העלה סטורי לאינסטגרם עם תמונה שלו מול כוכב ריאל והכחיש את ההאשמות של ויניסיוס.

"אני רוצה להבהיר שבשום שלב לא הפניתי עלבונות גזעניים כלפי ויניסיוס ג'וניור, שלצערי פירש בצורה לא נכונה את מה שהוא חושב ששמע”, כתב פרסטיאני, “מעולם לא הייתי גזען כלפי אף אחד ואני מצר על האיומים שקיבלתי משחקני ריאל".

כך זה התפתח על הדשא

האירוע התרחש בדקה ה-50: לאחר שער נהדר של ויניסיוס וחגיגה ליד הקרן, החלה מהומה. תחילה ספג אזהרה ובהמשך כרטיס צהוב מהשופט הצרפתי פרנסואה לטקסייה בעקבות מחאה מצדו.

ויניסיוס (IMAGO)ויניסיוס (IMAGO)

מהיציעים נשמעו קריאות קשות, ושחקני ריאל התעמתו עם שחקני הקבוצה המקומית. פרסטיאני ניגש ישירות לעבר הברזילאי, ולפי הטענות המילה "קוף" הייתה בין הקריאות שהופנו לעברו.

ויניסיוס רץ אל לטקסייה ודיווח על האירוע. השופט סימן בידיו צורת X - הסימן הרשמי להפעלת פרוטוקול הגזענות של אופ"א - והמשחק נעצר למספר דקות.

אנטוניו רודיגר וארדה גולר ניסו להרחיק את חברם מהעימותים, בעוד קיליאן אמבפה התעמת עם ניקולאס אוטאמנדי. בשלב מסוים נראה היה כי ויניסיוס בדרכו לרדת מהמגרש, אך ז'וזה מוריניו אחז בו ושוחח עמו דקות ארוכות בניסיון להרגיעו.

לאחר כעשר דקות חודש המשחק, אך האווירה נותרה טעונה. כל נגיעה של ויניסיוס ושל אמבפה בכדור לוותה בשריקות בוז, וכשפרסטיאני הוחלף על ידי דודי לוקבאקיו, הוא זכה לתשואות מהקהל המקומי.

