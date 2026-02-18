יום רביעי, 18.02.2026 שעה 01:28
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

הוקפאה העברת מיליוני שקלים למכבי רמת גן

בית המשפט המחוזי בתל אביב הוציא צו ארעי המקפיא העברת כספים מיוחדת בסך שני מיליון ש"ח לקבוצת הכדורסל. חבר המועצה ליעד אילני עתר נגד העירייה

|
שחקני מכבי רמת גן (יפית כחלון, מכבי רמת גן)
שחקני מכבי רמת גן (יפית כחלון, מכבי רמת גן)

דרמה משפטית ופוליטית מסעירה את עיריית רמת גן ואת קבוצת הכדורסל העירונית. בית המשפט המחוזי בתל אביב הוציא אמש (שלישי) צו ארעי המקפיא באופן מיידי את העברת כספי התמיכה המיוחדים בסך 2 מיליון ש"ח למכבי רמת גן. זאת בעקבות עתירה מינהלית דחופה שהגיש יו"ר ועדת הביקורת וחבר המועצה, ליעד אילני, באמצעות עורכי הדין ד"ר מתן גוטמן וניר פרידמן.

השופט קובי ורדי, שדן בבקשה, החליט להורות על הקפאת המצב הקיים כדי למנוע יצירת עובדות בשטח. בהחלטתו כתב השופט: "בהתחשב, בין היתר, במועד הדיון הקרוב שנקבע וכדי שלא ייווצר מעשה עשוי בלתי הפיך, עד להחלטה אחרת יוקפא המצב כפי שהוא כיום לגבי כספי התמיכה נשוא העתירה". הדיון המכריע בעתירה נקבע ל-5 במרץ 2026.

"תבחין שקר ועולם הפוך"

במרכז המחלוקת עומדת החלטת מועצת העיר מהחודש שעבר, שאישרה תבחין תמיכה חדש תחת הכותרת: "תוספת סיוע כספי לקבוצת ספורט שנקלעה למצוקה כלכלית". לטענת אילני בעתירה, מדובר ב"קריטריון תפור" שנתפר למידותיה של מכבי רמת גן בלבד, במטרה לעקוף את נוהל התמיכות השוויוני של משרד הפנים.

בעתירה נטען כי מדובר בניהול תקין לקוי וכי "התמונה העולה היא של היפוך מוחלט של סדרי הדין. תחילה נקבע הגורם המוטב שיקבל את הכסף הציבורי, אושרה הבקשה, הוקצה התקציב ומונו בעלי תפקידים – ורק לאחר מכן הובא תבחין 'תפור' לאישור פורמלי במועצה כמעין חותמת גומי".

אילני תוקף בחריפות את אופן גיבוש התבחין: "על העירייה היה לומר בקול ברור 'אנו רוצים להעביר כסף למכבי רמת גן'. אין כל תכלית וטעם בגיבוש תבחין כללי ושקרי, אלא שהעירייה יודעת שאין בידה סמכות להעביר כסף אם תקרא בשמה של הקבוצה חלף תבחין השקר". עוד נטען בעתירה כי נציג הגוף הנתמך ישב לכאורה בישיבה שבה נקבעו תנאי התמיכה עבורו, מבלי ששומרי הסף העירו על כך.

טענות למצוקה בשל המלחמה וחשש לניגוד עניינים

הקבוצה ביקשה את הסיוע בטענה למצוקה כלכלית שנגרמה מאירוח משחקים בחו"ל בעלות של 1.5 מיליון ש"ח עקב המלחמה. עם זאת, בעתירה מוצבת סימן שאלה על טענה זו: "בדיקת לוח המשחקים מעלה כי היו ארבעה משחקי בית בלבד בחו"ל. הטענה כי ארבעה משחקים הביאו את הקבוצה לסכנת התמוטטות מעוררת תמיהה של ממש".

מעבר לביקורת הפרוצדורלית, אילני מעלה טענות קשות גם כלפי ראש העירייה, כרמל שאמה הכהן. לפי העתירה, קיים חשש ממשי לניגוד עניינים על רקע זיקה פוליטית, נוכח מה שמוגדר כ"תמיכה פוליטית פומבית ואקטיבית של העמותה בראש העירייה ביום הבחירות".

מנגד, עיריית רמת גן דחתה את הטענות במכתב מקדים וטענה כי מדובר ב"מהלך חירום" הכרחי שנועד להציל "נכס צאן ברזל" עירוני מסכנת קריסה ממשית. בעירייה הדגישו כי נקבעו מנגנוני פיקוח הדוקים הכוללים ליווי של רואי חשבון ועורכי דין. כעת, ההכרעה בשאלה האם הסיוע הכספי למכבי רמת גן יימשך או יבוטל סופית, עברה לפתחו של בית המשפט המחוזי.

