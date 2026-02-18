כך מעבר אבוקסיס לסכנין ישפיע על מכבי נתניה

הניצחון המשכנע של מכבי נתניה 0:4 ביום שבת על מכבי בני ריינה, בתוספת הפסדה של הפועל פ"ת להפועל חיפה, החיו מחדש ובגדול את חלום הפלייאוף העליון של היהלומים, כשביום שני תגיע סגנית המוליכה בית"ר ירושלים לאצטדיון "מרים".

בינתיים, בנתניה שמחו לשמוע על סיכומו של מאמן הקבוצה לשעבר, יוסי אבוקסיס, בבני סכנין. שלושה וחצי חודשים לסיום חוזהו עד תום העונה, נתניה צפויה לחסוך על פי הסכמו של המאמן היוצא עם המועדון, סכום הקרוב ל-200,000 שקלים נטו. כזכור, אבוקסיס השתכר בנתניה כ-60,000 שקלים נטו בחודש.

נחזור למשחק מול הירושלמים. הקבוצה של רוני לוי, בה הושקע לא מעט כסף על-מנת להתחזק, עשויה לקבל בחזרה לסגל את ווילסון האריס, שהשלים אתמול אימון כמעט מלא, כאשר לקראת סוף השבוע יוכרע אם ישותף. גם פדריניו, מגביר קצב באימונים ואמור להיכלל בסגל, כאשר ג'וניור דיומנדה יחזור מצהובים.

בנתניה, שיצאו במבצעים אטרקטיביים של כרטיס כפול למשחק בשני ולזה שייערך במחזור האחרון מול הפועל חיפה, אפשרו לאוהדים להצביע ברגליים, כאשר הבהירו כי אם יירכשו 1000 כרטיסים ליציע המזרחי, הוא יהיה בשליטה כמעט מוחלטת של הקבוצה הביתית. אם לא, המכירה אליו תועבר לקבוצת החוץ שצפויה לרכוש את כל הכרטיסים.

נכון לכרגע, פחות מ-500 כרטיסים נמכרו ליהלומים ליציע המזרחי ואם אוהדי נתניה לא יתעוררו בשעות הקרובות, יתקבל שוויון בין הקהלים בחלוקת היציעים. עוד לפני המשחק, יערכו היהלומים טקס לשחקן הקבוצה לשעבר, בוריס אינו, שחתם אצל הקבוצה של ברק יצחקי בחלון ההעברות של ינואר. טקס לזכרו של שחקן העבר של המועדון, ויקטור סרוסי ז"ל, שהלך לעולמו בשבוע שעבר, ייערך גם כן.