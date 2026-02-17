מכבי ת"א גברה 2:3 על ברטיסלבה בגביע האתגר

מערכת ONE
ניצחון מפיינל פור. מכבי יעדים תל אביב השיגה הערב (שלישי) ניצחון דרמטי 2:3 במשחק הראשון ברבע גמר גביע האתגר בכדורעף נגד סלובן ברטיסלביה. הצהובים יקוו להשיג כבר בגומלין מחר (20:00) את הכרטיס הנכסף לשלב ארבע האחרונות.
המשחק נפתח בצורה שקולה ושתי הקבוצות הראו יכולת טובה, כשאף אחת מהן לא מצליחה לייצר בריחה. הסלובקים היו הראשונים לפתוח פער של 3 נקודות במצב של 8:11 עליו הצליחו לשמור ואף להגדיל אותו לקראת סיום המערכה הראשונה שנגמרה בניצחון סלובקי 21:25.
הצהובים הגיעו למשחק עם הדחיפה האדירה שקיבלו בהדר יוסף מאוהדי מכבי תל-אביב, ועלו למערכה השנייה במטרה להשוות את המערכות. המערכה השנייה הייתה צמודה גם היא ובמצב של שוויון 14:14, הצליחו שחקני מכבי לייצר יתרון והגיעו ליתרון 6 נקודות, עליו שמרו עד לסיום המערכה השנייה בה ניצחון 19:25.
המערכה השלישית המשיכה באותו הקצב, אך הפעם הסלובקים הצליחו לברוח מוקדם יותר, כשעלו ליתרון של 4 נקודות במצב של 5:9. המקומיים שמרו על היתרון אבל מכבי לא וויתרה והצליחה לחזור כמעט לשוויון, כשצימקה ל-20:19, שלא הספיק לה והמערכה נגמרה בניצחון 22:25 לסלובקים.
המערכה הרביעית הייתה הצמודה ביותר. מכבי הובילה לאורך המערכה אבל לא הצליחה ליצור יתרון של יותר משלוש נקודות, כשהמארחים נשארים בתמונה. מכבי הובילה לאורך המערכה ובמצב של שוויון 24:24 היא לקחה את ההובלה והצליחה לנצח 24:26.
הגומלין כבר מחר
במערכת הזהב המכריעה הצליחה מכבי לייצר יתרון 5:8 ולשמור עליו עד היתרון. הצהובים כבר הובילו 10:14 והחגיגות הצהובות התחילו, הסלובקים ענו עם שתי נקודות רצופות אבל מכבי זו מכבי והיא מנצחת 12:15 ועולה ליתרון במפגש הכפול.