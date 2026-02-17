יום שלישי, 17.02.2026 שעה 21:09
כדורגל ישראלי

קרסטאיץ' הפסיד תביעה בשווי 312 אלף אירו

מאמן מכבי תל אביב לשעבר היה אמור לקבל, יחד עם שני עוזריו, את הסכום הנקוב מההתאחדות הבולגרית לאחר פיטוריהם. לאחר הערעור הוא הפסיד. כל הפרטים

|
מלאדן קרסטאיץ' (רדאד ג'בארה)
מלאדן קרסטאיץ' (רדאד ג'בארה)

באוקטובר 2023 מלאדן קרסטאיץ’ סיים את תפקידו כמאמן נבחרת בולגריה לאחר שפוטר יחד עם שני עוזריו, סטפן יאנקוביץ’ ונמניה מילינצ’יץ’ באופן חד צדדי. אם שמו של קרסטאיץ’ נשמע לכם מוכר, הוא אחד מהמאמנים שעברו בקריית שלום כשאימנו לפרק זמן קצר את מכבי תל אביב.

המאמן, יחד עם הצוות שאיתו, פנו ל-CAS שהודיעו כי על ההתאחדות הבולגרית לשלם לשלושה 312,000 אירו עבור התרת חוזיהם. ההחלטה הפתיעה רבים, כולל את ההתאחדות עצמה, שלא הייתה מוכנה לקבל את גזר הדין והגישה ערעור, שלבסוף התקבל.

בהודעת ההתאחדות נמסר: “התאחדות הכדורגל הבולגרית השיגה ניצחון משפטי בתיקים של מאמן הנבחרת לשעבר, מלאדן קרסטאיץ’, ועוזריו סטפן יאנקוביץ’ ונמניה מילינצ’יץ’ בכל הנוגע לאופן העסקתם ופיטורם. החלטת המשפט היא לבטל את הצווים שהוצאו על ידי ה-CAS. בנוסף, בית המשפט חייב את קרסטאיץ’ ועוזריו לפצות את ההתאחדות על הוצאות ההליך המשפטי”.

ההחלטה הופכת את המצב בין הצדדים למתוח אף יותר, כשהמצב של המאמן לא מזהיר שכן מאז עזיבתו לפני מעל לשנתיים, הוא לא אימן אף קבוצה מאז. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */