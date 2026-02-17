נציגי מכבי חיפה תרמו ונטעו עצים בכפר עזה

כמעט שנתיים וחצי אחרי טבח השבעה באוקטובר, מכבי חיפה ממשיכה להתייצב לצד תושבי העוטף. אתמול (שני) נערך בקיבוץ כפר עזה אירוע הוקרה מרגש לתורמי הקיבוץ, בו לקחו חלק נציגי האלופה מהכרמל, כחלק מפרויקט השיקום והתמיכה המתמשך של המועדון ביישובי האזור.

במסגרת המאמץ המשותף, גויס סכום של כמיליון שקלים המיועד לשיקום מתקני הספורט בכפר עזה ובנחל עוז. הכסף נאסף משילוב של החלטת האוהדים לתרום את החזרי המנויים שלהם מתקופת המלחמה, בתוספת הקצאה כספית משמעותית, כמיליון שקלים, של נשיא המועדון, יעקב שחר.

סיור בשכונת הצעירים ונטיעות סמליות

אל אירוע הנטיעות הגיעו השחקנים רמי גרשון, מיכאל אוחנה ורועי פוקס, יחד עם מנהל הקבוצה גיל אופק, שסגר מעגל אישי מרגש – אביו, בנצי, הוא מניצולי הטבח בקיבוץ. השחקנים נטעו עצים כסמל לצמיחה מחדש וסיירו בשכונת הצעירים שנחרבה במתקפה. את הסיור העביר רוני שטיינברכר, אביה של דורון, אוהדת הקבוצה ששרדה את השבי לאחר שנחטפה מהשכונה.

נציגי מכבי חיפה בכפר עזה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

מיכאל אוחנה לא הסתיר את התרגשותו בסיום הסיור: "זכות גדולה נפלה בחלקנו להגיע לכאן ולשתול חיים חדשים במקום שבו כל כך הרבה אנשים איבדו את חייהם".

נציגי מכבי חיפה בכפר עזה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

"יעקב שחר ומכבי חיפה ליוו אותנו לאורך כל הדרך"

רוני שטיינברכר, אביה של דורון, הודה למועדון על התמיכה הבלתי מסויגת: "מה יותר סמלי משתילת עץ וחיבור שורשים במקום בו נגדעו חיים. אני רוצה להודות למכבי חיפה וליעקב שחר שליוו אותנו לאורך כל התקופה של דורון בשבי. המועדון סייע בכל דרך ומראה שוב שמדובר בהרבה יותר ממועדון כדורגל".

נציגי מכבי חיפה בכפר עזה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

מנכ"ל המועדון, איציק עובדיה, סיכם את הפעילות: "לאורך כל שנתיים של מלחמה, עשינו למען אלה שאיבדו את יקיריהם, למען משפחות החטופים והמפונים. היום, אנחנו גאים להיות חלק מחזרת החיים לכפר עזה".