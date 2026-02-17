אתלטיקו מדריד רוצה לחדש את חוזהו של אלברס

אתלטיקו מדריד חווה רכבת הרים של ממש. בתוך ימים ספורים, הקולצ’ונרוס הוכיחו שהם מסוגלים גם לפלאים וגם לאסון מוחלט. ביום חמישי האחרון, הם גברו על ברצלונה 0:4 במשחק הראשון של חצי גמר גביע המלך, וסיפקו מחצית ראשונה בלתי נשכחת. עם זאת, ימים ספורים לאחר מכן, הם ספגו תבוסה קשה 3:0 בחוץ לראיו וייקאנו.

אין ספק שאחת הנקודות החיוביות ביותר מהמשחק נגד ברצלונה, מעבר לתוצאה המדהימה שהושגה לקראת הגומלין, הייתה חזרתו של חוליאן אלברס לכושר הבקעה. החלוץ הארגנטינאי עבר בצורת מדאיגה שפגעה בביטחונו העצמי. שער זה לא רק שבר את הרצף הזה, אלא גם יכול לספק לו את הדחיפה המכריעה שהוא צריך כדי לגלות מחדש את כושרו הקטלני ביותר בחלק המכריע של העונה.

האמת היא שזו לא העונה הטובה ביותר של אלברס, לא מבחינת ביצועים ולא מבחינה סטטיסטית. עד כה, ה’עכביש’ כבש 12 שערים וסיפק שישה בישולים ב-34 המשחקים ששיחק העונה. אלו לא מספרים רעים בכלל, אבל הם רחוקים מהישג של כוכב ברמה הגבוהה ביותר וממה שהארגנטינאי הרגיל אותנו בשנים האחרונות.

התקופה השלילית לא פגעה בעניין של מועדונים אירופאים גדולים בחלוץ של דייגו סימאונה, במיוחד באנגליה, שם חוליאן כבר הוכיח את יכולותיו במנצ'סטר סיטי. בהקשר זה, בשבועות האחרונים שמו נקשר למועדונים כמו ארסנל, צ'לסי ואפילו מנצ'סטר יונייטד.

אין ספק שהחלופה המועדפת על אלברס היא ברצלונה. מקורבים לחוליאן מרבים להגיד שהוא יקבל בברכה מעבר לקטלונים בעתיד, אם כי החתמתו היא אופציה מסובכת ביותר עבור אלופת ספרד עקב המחיר הגבוה מצד אתלטיקו מדריד. למעשה, בספרד נחשף כי אתלטיקו כבר דחתה הצעה של 120 מיליון יורו מארסנל במהלך גביע העולם למועדונים שהתרחש בקיץ האחרון.

בצל הדיווחים, אתלטיקו מדריד כבר עושה מהלכים כדי לשמור על הכוכב הארגנטינאי אצלה. למרות שחוזהו בתוקף עד יוני 2030, המועדון כבר הציג לו הצעה לחדשו. הספרדים רוצים להאריך את חוזהו של החלוץ ובכך לשים קץ אחת ולתמיד לשמועות המקשרות אותו לעזיבה. למרות זאת, נכון לעכשיו הסאגה סביב חוליאן אלברס רחוקה להסתיים וכמו העונה של אתלטיקו עד כה, אי אפשר לדעת כיצד זה ייגמר.