ליגה לאומית 25-26
5024-5523מכבי פ"ת1
3928-3623מכבי הרצליה2
3626-3523הפועל ר"ג3
3426-3223הפועל ראשל"צ4
3328-3223מ.ס קריית ים5
3337-3723הפועל כפר שלם6
3229-2823הפועל כפ"ס7
3032-2723בני יהודה8
2929-3023מ.ס כפר קאסם9
2930-2323הפועל רעננה10
2837-2723הפועל עפולה11
2630-2423הפועל עכו12
2636-2723עירוני מודיעין13
2335-2823הפועל נוף הגליל14
2344-3523מכבי יפו15
2229-2423הפועל חדרה16

טענות בבני יהודה על השיפוט: פגעו בתוצאה

אחרי ה-4:4 הדרמטי נגד מכבי יפו, הכתומים טוענים כי ניהול המשחק היה לא מדויק: "החלטות שלא היו קשורות לשטף המשחק, אין לנו דרך לתקן וזה מתסכל"

|
השופט מדבר עם גולן בני (ראובן שוורץ)
השופט מדבר עם גולן בני (ראובן שוורץ)

סערה בבני יהודה לאחר ה-4:4 אמש (שני) מול מכבי יפו. במועדון הפנו טענות קשות כלפי שופט המשחק, יובל שטיין, וטוענים כי ניהול ההתמודדות היה מאוד לא מדויק ופגע לבסוף בקבוצה מבלי להתעלם מהנושאים המקצועיים. 

גורמים במועדון אמרו ל-ONE: “השופט ניהל את המשחק באופן כזה שההחלטות פגעו ישירות בתוצאה. היו החלטות שלא היו קשורות לשטף המשחק. במהלך שהוביל לשער של מכבי יפו הייתה עבירה ברורה על ארד בר שלא נשרקה”. 

עוד טוענים במועדון כי שער חוקי של אדר רטנר נפסל בטענת נבדל שנויה במחלוקת: “ראינו את המהלך שוב ושוב, מדובר בגול חוקי לחלוטין. בליגה בלי VAR אין לנו דרך אמיתית לתקן טעויות כאלה, וזה מתסכל מאוד”.

לוי: "אי אפשר לעשות טעויות כאלה בהגנה"

מעבר להחלטות המקצועיות, בבני יהודה העלו טענות גם להתנהלות כלפי השחקנים במהלך המשחק: “עצוב שאין מערכת VAR בליגה הלאומית, אבל עוד יותר עצוב היחס הלא מכבד כלפי שחקנים. השופט פנה למספר שחקנים בשיח בוטה ואף בהתנשאות הדברים הובאו לידיעת המשקיף”.

לסיום הוסיפו במועדון: “יש שופטים שצריכים להבין שהם לא מוקד המשחק. הגיעו אתמול למעלה מ-2,000 אוהדים שלנו, בליגה שבה בדרך כלל אין קהל בכמויות כאלה, והם פשוט סבלו משיפוט שהגיע וגנב את ההצגה במקום לתת לשחקנים להכריע על הדשא”.

