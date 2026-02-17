טענות בבני יהודה על השיפוט: פגעו בתוצאה

סערה בבני יהודה לאחר ה-4:4 אמש (שני) מול מכבי יפו. במועדון הפנו טענות קשות כלפי שופט המשחק, יובל שטיין, וטוענים כי ניהול ההתמודדות היה מאוד לא מדויק ופגע לבסוף בקבוצה מבלי להתעלם מהנושאים המקצועיים.

גורמים במועדון אמרו ל-ONE: “השופט ניהל את המשחק באופן כזה שההחלטות פגעו ישירות בתוצאה. היו החלטות שלא היו קשורות לשטף המשחק. במהלך שהוביל לשער של מכבי יפו הייתה עבירה ברורה על ארד בר שלא נשרקה”.

עוד טוענים במועדון כי שער חוקי של אדר רטנר נפסל בטענת נבדל שנויה במחלוקת: “ראינו את המהלך שוב ושוב, מדובר בגול חוקי לחלוטין. בליגה בלי VAR אין לנו דרך אמיתית לתקן טעויות כאלה, וזה מתסכל מאוד”.

לוי: "אי אפשר לעשות טעויות כאלה בהגנה"

מעבר להחלטות המקצועיות, בבני יהודה העלו טענות גם להתנהלות כלפי השחקנים במהלך המשחק: “עצוב שאין מערכת VAR בליגה הלאומית, אבל עוד יותר עצוב היחס הלא מכבד כלפי שחקנים. השופט פנה למספר שחקנים בשיח בוטה ואף בהתנשאות הדברים הובאו לידיעת המשקיף”.

לסיום הוסיפו במועדון: “יש שופטים שצריכים להבין שהם לא מוקד המשחק. הגיעו אתמול למעלה מ-2,000 אוהדים שלנו, בליגה שבה בדרך כלל אין קהל בכמויות כאלה, והם פשוט סבלו משיפוט שהגיע וגנב את ההצגה במקום לתת לשחקנים להכריע על הדשא”.