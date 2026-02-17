נעים מאוד: המחיר של בנסון בפנטזי ליגת העל

מחזור נוסף חלף בפנטזי ליגת העל ופנטזי הליגה הספרדית. בארץ בית”ר ירושלים ומכבי תל אביב נפרדו בתיקו מאופס במשחק המרכזי, בעוד שבספרד ברצלונה נכנעה לג’ירונה באופן מפתיע. זה הזמן לראות מי המנג’רים שזכו בפרס השבועי ומי היו המצטיינים בכל אחת מהליגות.

זוכה המחזור ה-23 בליגת העל הוא המנג’ר יהונתן כהן עם 128 נקודות, 6 יותר מהמקום השני. ההרכב המנצח שבחר: גאורגי ירמקוב, כארם ג’אבר, ליסב עיסאת, מוחמד עלי קמארה, רותם קלר, אריאל מנדי, סדריק דון, אנדריאן קראייב, קינגס קאנגווה, טימוטי מוזי וסתיו טוריאל (קפטן). את הדירוג הכללי מוליך “50 חטופים” עם 1,957 נקודות, 2 יותר מהמקום השני.

השחקנים המצטיינים בפנטזי ליגת העל היו סתיו טוריאל מהפועל ת”א עם 12 נקודות, סאנה גומז מהפועל חיפה וקינגס קאנגווה מהפועל באר שבע עם 15 כל אחד, ליסב עיסאת ומנואל בנסון ממכבי חיפה עם 16 ו-14 נקודות בהתאמה ורותם קלר הוא כוכב המחזור עם שער ובישול בנתניה ו-18 נקודות. מחירו של מנואל בנסון, אגב, הוא 11 מיליון בפנטזי, כמו גיא מלמד וטריבנטה סטיוארט.

מנואל בנסון (עמרי שטיין)

מנדי המצטיין בספרד

בספרד נרשמה הפתעה גדולה כשאתלטיקו מדריד ספגה 3:0 מראיו וייקאנו, כאשר נובל מנדי מהקבוצה הצנועה מפרברי מדריד סיים עם שער, מסירת מפתח, 2 חטיפות, 2 תיקולים ו-6 הרחקות כדור בדרך ל-17 נקודות בסך הכל, ואחריו המגן אנדריי ראטיו עם בישול ו-14 נקודות.

המנג’ר “פסי החקלאי” מוליך את הדירוג הכללי בפנטזי עם 2,256 נקודות, כאשר squirtlefc ניצח במחזור בפער של נקודה בלבד, 105 נקודות לעומת 104 של הפועל בראיינט. ההרכב המנצח של המחזור בספרד: סרחיו הררה, חואן איגלסיאס, פלוריאן לז’ן, אנדריי ראטיו, פבלו פורנאלס, גונסאלו גדש, לואיס מייה, פדריקו ואלוורדה, אנטוני, לאמין ימאל (קפטן) וגונסאלו גארסיה.