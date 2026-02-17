יום שלישי, 17.02.2026 שעה 18:20
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5718-5026ארסנל1
5324-5426מנצ'סטר סיטי2
5027-3726אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
4235-4126ליברפול6
4035-4026ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3630-2726סנדרלנד11
3440-3526פולהאם12
3232-2826קריסטל פאלאס13
3134-3426ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2738-2526נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1851-2826ברנלי19
948-1626וולבס20

נשאר תותחן: בוקאיו סאקה האריך חוזה בארסנל

לאחר גבריאל וסאליבה, הקבוצה של ארטטה ממשיכה לשמור על נכסיה, כשעל פי הדיווחים בממלכה גם הכנף האנגלי חתם על הסכם חדש במועדון. האורך השכר בפנים

|
בוקאיו סאקה (IMAGO)
בוקאיו סאקה (IMAGO)

על פי דיווחים בממלכה, בוקאיו סאקה חתם על חוזה חדש לחמש שנים בארסנל שישאיר אותו במועדון עד 2031. הכוכב האנגלי עתיד להפוך למשתכר הבכיר בקבוצה עם שכר של למעלה מ-300,000 ליש"ט בשבוע. המהלך מגיע לאחר מו"מ שנמשך קרוב לשנה, כשכבר בינואר האחרון הגיעו הצדדים לסיכום עקרוני על המשך דרכו.

למרות שחוזהו הקודם נגמר רק ב-2027, החידוש מבטיח ששחקן הכנף בן ה-24 יבלה את שנות השיא שלו בלונדון. זוהי בשורה אדירה עבור הקבוצה של מיקל ארטטה, שנאבקת כעת על ארבעה תארים במקביל: ארסנל מוליכה את הליגה בפער של 4 נקודות, העפילה לנוקאאוט בליגת האלופות ולשמינית גמר הגביע, ותפגוש את מנצ'סטר סיטי בגמר גביע הליגה במרץ.

החתמת סאקה היא חלק ממדיניות המועדון לשימור נכסיו, לאחר שגם וויליאם סאליבה, גבריאל ושחקנים צעירים נוספים חתמו על חוזים ארוכי טווח בקיץ. סאקה, שגדל באקדמיה וערך בכורה בגיל 17, רשם עד כה 217 הופעות פרמייר ליג ו-57 שערים. כשיסיים את חוזהו ב-2031, הוא יסגור 13 שנים כמקצוען במועדון ויתקרב לשיא ההופעות של ריי פארלור.

בוקאיו סאקה (IMAGO)בוקאיו סאקה (IMAGO)

העיניים למונדיאל בקיץ

העונה כבש סאקה שבעה שערים ב-33 הופעות, ובמקביל הוא ממשיך לבסס את מעמדו בנבחרת אנגליה (14 שערים ב-48 הופעות). הכנף צפוי להיות בורג מרכזי בסגל של תומאס טוכל למונדיאל הקרוב ביוני, כשבארסנל מקווים שיעשה זאת כשהוא מעוטר בתארים מקומיים ואירופיים.

