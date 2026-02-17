יום שלישי, 17.02.2026 שעה 18:44
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

כ-16 אלף אנשי מילואים וביטחון ירוצו במרתון י-ם

מרתון ירושלים ישבור את שיא כל הזמנים של משתתפים מקרב מילואימניקים וכוחות הצלה. ראש העיר משה ליאון: "מרתון י-ם הוא הרבה מעבר לאירוע ספורט"

|
מנכ
מנכ"ל הטוטו מאיר ברדוגו וראש עיריית ירושלים משה ליאון (צילום: ארנון בוסאני)

אירוע ההשקה של מרתון Winner ירושלים הבינלאומי ה-15 נערך היום (שלישי) באצטדיון האתלטיקה בגבעת רם בירושלים. מרתון ירושלים יתקיים השנה ביום שישי, 27 במרץ 2026, ויכלול מקצים שונים לרצים מקצועיים, חובבים ומשפחות, לצד מקצי 5 ו-10 קילומטרים. 

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, אמר באירוע: “מרתון Winner ירושלים נחשב לאחד מאירועי הספורט היפים והמאתגרים בעולם, ומשלב מסלול ייחודי החולף בין אתרי התרבות, הנוף וההיסטוריה של בירתנו ירושלים. זאת לצד אלפי משתתפים מהארץ ומהעולם וחוויה ספורטיבית-קהילתית שמדגישה ערכים של תקווה, התמדה וניצחון הרוח”.

מנכ״ל הטוטו, מאיר ברדוגו, אמר באירוע ההשקה: “מרתון Winner ירושלים והטוטו רצים יחד זו השנה ה-15 ברציפות. עבור הטוטו זו לא עוד חסות אלא שותפות של ממש באירוע דגל בינלאומי שמציג את הפנים היפים של מדינת ישראל ואזרחיה בארץ ובעולם על רקע הנופים המרהיבים והאתרים ההיסטוריים של העיר ירושלים”.

ראש העיר ירושלים משה ליאון לצד תא"ל במילראש העיר ירושלים משה ליאון לצד תא"ל במיל' בני בן ארי (צילום: ארנון בוסאני)

מנכ"ל חברת אזורים, עדי דנה אמר באירוע: “ירושלים היא עיר שנבנית לאורך דורות ומשלבת עומק היסטורי עם תנופה מתחדשת. מרתון ירושלים משקף את הרוח הזו, אלפי משתתפים מהארץ ומהעולם מגיעים לא רק כדי לרוץ, אלא כדי לחוות את העיר דרך הרחובות, השכונות והנוף העירוני. עבורנו זו זכות להיות שותפים לבנייתה ולהתחדשותה של ירושלים לאורך השנים וללוות אירוע מרכזי מסוגו בעיר. אנו מאחלים לרצים הצלחה רבה והנאה - הן מהמרוץ והן מהעיר המופלאה שמארחת אותו”.

קצין מילואים ראשי, תת אלוף במיל׳ בני בן ארי אמר באירוע ההשקה: “השתתפות צה״ל במרתון מסמלת תפיסת עולם שמחברת בין כושר גופני, חוסן קרבי, לכידות והוקרה למשרתי צה״ל בסדיר, בקבע ובמילואים. אנו רצים לזכר הנופלים, לצד הפצועים, ומצדיעים לאלפי המשרתות, המשרתים ובני המשפחות שנושאים במשימת ההגנה על המדינה”.

