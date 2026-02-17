יום שלישי, 17.02.2026 שעה 15:39
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

ליאור ראובן העביר את אימון הבכורה שלו בריינה

המאמן החדש של הצפוניים דיבר בהכנה הראשונה שלו: "אם לא הייתי מאמין לא הייתי בא. כולנו נתחבר למען מטרה אחת". אליעד גרף צורף בתור מאמן השוערים

|
ליאור ראובן (עמרי שטיין)
ליאור ראובן (עמרי שטיין)

עידן חדש-ישן במכבי בני ריינה. אחרי סלובדאן דראפיץ’ ואדהם האדיה שפוטרו זה אחר זה, היום (שלישי) העביר את האימון המאמן החדש ליאור ראובן שבשנה האחרונה שימש כעוזר מאמן בבני סכנין.

ראובן אימן כמאמן ראשי בליגה הלאומית וצירף את אליעד גרף כמאמן שוערים במקומו של עייד ברברה שגם הוא הגיע מבני סכנין ועכשיו נאלץ לשמוע שהוא בחוץ. ראובן שוחח עם השחקנים באסיפת הקבוצה ללא סעיד בסול שלא נכח באימון ואמר: “אם לא הייתי מאמין שניתן להישאר בליגה לא הייתי בא. כולנו נתחבר למען מטרה אחת”.

ריינה שמרוחקת עד כדי 11 נקודות מעירוני טבריה הייתה השנה בסיטואציות של לא מעט משחקים קריטיים שהיו לצומת דרכים, אבל נראה שאם יש משחק סופר קריטי הוא המשחק הקרוב מול עירוני טבריה. “רק ניצחון מול טבריה עשוי לגרום לנו לחשוב שעוד ניתן לעשות את הבלתי ייאמן אחרת באמת שהסיכוי יהפוך ללא ריאלי”, אמרו בקבוצה.

