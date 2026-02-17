ליאור ראובן העביר את אימון הבכורה שלו בריינה

עידן חדש-ישן במכבי בני ריינה. אחרי סלובדאן דראפיץ’ ואדהם האדיה שפוטרו זה אחר זה, היום (שלישי) העביר את האימון המאמן החדש ליאור ראובן שבשנה האחרונה שימש כעוזר מאמן בבני סכנין.

ראובן אימן כמאמן ראשי בליגה הלאומית וצירף את אליעד גרף כמאמן שוערים במקומו של עייד ברברה שגם הוא הגיע מבני סכנין ועכשיו נאלץ לשמוע שהוא בחוץ. ראובן שוחח עם השחקנים באסיפת הקבוצה ללא סעיד בסול שלא נכח באימון ואמר: “אם לא הייתי מאמין שניתן להישאר בליגה לא הייתי בא. כולנו נתחבר למען מטרה אחת”.

ריינה שמרוחקת עד כדי 11 נקודות מעירוני טבריה הייתה השנה בסיטואציות של לא מעט משחקים קריטיים שהיו לצומת דרכים, אבל נראה שאם יש משחק סופר קריטי הוא המשחק הקרוב מול עירוני טבריה. “רק ניצחון מול טבריה עשוי לגרום לנו לחשוב שעוד ניתן לעשות את הבלתי ייאמן אחרת באמת שהסיכוי יהפוך ללא ריאלי”, אמרו בקבוצה.