יוסי אבוקסיס בדרך להפוך למאמנה של בני סכנין

בני סכנין עוברת ימים לא פשוטים בעקבות כל מה שקרה בין המועדון לבין שרון מימר. בינתיים, למועדון אין ברירה וצריך להמשיך לחשוב קדימה, כאשר אחרי שנחשף ב-ONE לראשונה מועמדותו של יוסי אבוקסיס, היום (שלישי) התקיימה פגישה בינו לבין מוחמד אבו יונס.

השניים נפגשו ודנו לגבי משרת המאמן ועל כך שאבוקסיס יחליף את שרון מימר, כאשר המאמן לאחרונה עזב את את מכבי נתניה. בכל מקרה, אבוקסיס ביקש מאבו יונס חוזה לעונה וחצי, כלומר עד לסיום העונה וזו וגם עד לסיום העונה הבאה.

אבוקסיס ואבו יונס נפגשו במלון דן בקיסריה ודנו על פרטי החוזה, כאשר כאמור המאמן רוצה לשנה וחצי. אבו יונס הבטיח שייתן תשובה עוד היום או לכל המאוחר מחר, ובסכנין משוכנעים שאבוקסיס, שאהוד מאוד על ידי ההנהלה והאוהדים, ישוב לקדנציה ושהוא האיש הנכון במקום הנכון. בסכנין מבהירים: “הייתה ישיבה חיובית עם יוסי אבוקסיס, אבל אין עדיין סיכום או חתימה. הכיוון חיובי”.

יוסי אבוקסיס ושרון מימר (רדאד ג'בארה)

השיחה של אבוקסיס ומימר

לפני הפגישה, יוסי אבוקסיס התקשר לשרון מימר על מנת לשוחח אותו ולעדכן אותו. מימר טען בפני אבוקסיס שאין בכוונתו לחזור ולאמן את בני סכנין בעונה הזו, מה שאומר שיש ליוסי את “ברכת הדרך” מבחינתו.