ספורט אחר  >> פריז 2024

"נתקצב פירוטכניקה קרה, אכניס בירה ליציעים"

שר הספורט זוהר ב"שיחת היום": "אשכנע את המשטרה לגבי האלכוהול". על הורדת המילה טבח: "לא מכחיש, זו אמירה פטריוטית". וגם: סערת השדר השווייצרי

השחקנים עולים אל כר הדשא (אורן בן חקון)
אווירה מדהימה הייתה אתמול (שני) באצטדיון טדי, שם למעלה מ-28,000 אוהדים של בית”ר ירושלים אמנם הרעידו את עיר הבירה, אבל לא ראו גולים ב-0:0 נגד מכבי תל אביב. מה שכן ראינו זה פירוטכניקה, רק שהפעם ולראשונה בטדי היא הייתה חוקית ומוסדרת. שר התרבות והספורט מיקי זוהר עלה לדבר על כך ועל נושאים אחרים בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה רואה את הליגה העונה?
”היא מאוד מעניינת. מכבי הייתה במשבר של מאמן, בפלייאוף העליון אליפויות מוכרעות”.

אנחנו אחרי ניסוי הפירוטכניקה הקרה בטדי. איציק עמיר אמר לנו שיש משא ומתן עם עוד קבוצה. אני יודע שזה עם מכבי חיפה.
”אנחנו רוצים לעזור בזה. ארגוני אוהדים יקבלו מאיתנו גיבוי, כדי שיעשו דברים בסדר גודל תקציבי שייתן שואו אמיתי. אנחנו שותפים לזה יחד עם המשטרה, רוצים שזה יהיה בהרבה קבוצות, במקום הפירוטכניקה החמה המסוכנת”.

מה התקציב שאתם מקצים לזה?
”נעשה הערכת מצב כמה זה עולה לכל משחק, לפי זה נוציא תקציב. אנחנו רוצים להשקיע אפילו יותר מאתמול, רוצים לעזור בזה”.

הסיפר יהיה איך אתם משכנעים את האולטראס.
”יש להם יתרונות. אנחנו נעזור בתקציב של העלות, וגם הם לא יצטרכו לחשוש להיתפס וגם מקנסות. בנוסף זה נראה טוב, יש אחלה שואו. זה יוכל להביא עוד משפחות וילדים ליציע. בהמשך אולי נוכל להכניס בירה למגרשי הכדורגל”.

המשטרה לא מאפשרת אלכוהול. דיברת על זה עם המשטרה?
”היו לי שיחות בנושא עם גורמי המנהלת וההתאחדות, אני אומר לכם שאשכנע את המשטרה על הכנסת בירה לאצטדיונים, בטח אם באותה קבוצה אין התפרעויות”.

שאיתמר בן גביר לא יכעס כליך שאתה לוקח על זה קרדיט.
”אין ריב, אנחנו משתפים פעולה”.

אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

“השדר השוויצרי? בושה וחרפה, אמירה אנטישמית. הורדת המילה טבח? לא מכחיש, אמירה פטריוטית”

היה את הסיפור עם נציג ישראל באולימפיאדת החורף, שהשדר השווייצרי הציג אותו כתומך בפשעי מלחמה.
”בושה וחרפה. אמירה אנטישמית, שווייץ צריכה להתבייש, זה לא צריך לפגוע בנו”.

אתמול אלקנה בוחבוט עלה פה בתוכנית ולא אהב מה שאמרת על המילה טבח.
”שאלו אותי אם אני תומך להוציא את המילה טבח מהחוק, ואמרתי שאני תומך. אני לא מכחיש מה היה, אנחנו פשוט מדינה חזקה. ברור שה-7 באוקטובר היה אסון בלתי רגיל”.

טקס מצמרר לאלקנה בוחבוט בטדי (רדאד גטקס מצמרר לאלקנה בוחבוט בטדי (רדאד ג'בארה)

אתה עושה נרטיב כאילו לא היה טבח בגלל הבחירות?
”לא, מנסים לצייר כאילו אנחנו מנסים להכחיש משהו. שטבחו בנו בשואה לא הייתה לנו מדינה וצבא, הלכנו כצאן לטבח. היום יש מדינה חזקה, עוצמתית, עם צבא אדיר והדור הפטריוטי האמיץ ביותר שהיה מאז הקמתה. צריך להיות גאים בזה”.

אתה לא חוזר בך ממה שאמרת?
”זאת אמירה פטריוטית. הוציאו את זה מהקשרו, הפכו את זה לאמירה פוליטית”.

לא צריך לייפות את זה.
”אבל צריך לשדר עוצמה”.

