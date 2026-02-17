יום שלישי, 17.02.2026 שעה 13:07
כדורגל עולמי

"עוזר המאמן התחנן שרונאלדו יקשיב לטן האח"

סטיב מקלארן, שעבד לצד ההולנדי, חשף את עומק המשבר מול כריסטיאנו ביונייטד: "הזהרתי אותו שהוא לא ישחק אם לא ימלא את ההוראות, אריק דבק בזה"

|
אריק טן האח וכריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
אריק טן האח וכריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

כריסטיאנו רונאלדו עזב את מנצ’סטר יונייטד בסוף 2022, לאחר שקדנציית החזרה שלו לאולד טראפורד לא הלכה בדיוק כפי ששני הצדדים תכננו. הפורטוגלי לא הסתדר עם מי שעמד על הקווים אז, אריק טן האח, ואף יצא נגדו ונגד המועדון בפומבי בראיון אצל פירס מורגן.

סטיב מקלארן, ששימש כעוזרו של טן האח באותה תקופה וכזכור היה לתקופה קצרה גם בעל תפקיד במכבי תל אביב, חשף עכשיו פרטים חדשים על היחסים בין המאמן ההולנדי ל-CR7 ושפך אור על מה שבאמת קרה באותם ימים מורכבים מאוד מבחינת השדים האדומים.

“היו הרבה קרבות במגרש האימונים הזה. היו הרבה 'כל מה שאני רוצה שתעשה זה את זה, את זה, את זה ואת זה'. זה היה האימון של טן האח - רונאלדו, זו העבודה שלך”, סיפר מקלארן. באנגליה חידדו: “סטיב ניסה להתחנן בפני כריסטיאנו לפעול לפי ההוראות הטקטיות הפשוטות של טן האח כדי להבטיח את מקומו בקבוצה”, כך על פי ה’דיילי מייל’.

כריסטיאנו רונאלדו ואריק טן האח (רויטרס)כריסטיאנו רונאלדו ואריק טן האח (רויטרס)

“אמרתי לרונאלדו שהוא לא ישחק אם לא יימלא את ההוראות”

עוזר המאמן דאז המשיך: “הייתי אומר לרונאלדו, 'כל מה שטן האח רוצה שתעשה זה את הלחץ הראשון, תעשה ריצה אחת, תעשה שתי ריצות, ואולי תעשה שלישית, אם אתה מרגיש שאתה יכול. ואז, תתאושש בחזרה למרכז, למקרה שנרוויח את הכדור, ואז נוכל לשחק אליך. זה כל מה שהוא רוצה שתעשה. אם אתה לא יכול לעשות את זה, אתה לא תשחק. או שהוא לא יבחר בך. אני אומר לך, הוא לא יבחר בך'”.

אותם ציטוטים בהם משתף מקלארן הם ללא ספק מדהימים ויוצאי דופן, כאלה שמספרים לנו את הסיפור מחדרי ההלבשה. באותה נקודה, גם בחר עוזר המאמן לנתח את ההתנהלות של ההולנדי שהוביל באותה תקופה מהקווים: “היו הרבה מאמנים שמסתגלים לזה ומוותרים, אבל אריק דבר בזה. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */