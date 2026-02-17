יום שלישי, 17.02.2026 שעה 12:53
כדורסל עולמי  >> יורוליג

דיווח: החוזה שהוצע לאובסט כדי לחתום בדובאי

הקלעי מסיים חוזה בבאיירן ובאירופה מיישרים קו שהוא קרוב לקבוצה מאסיה, כאשר כעת מדווחים שהוא קיבל הצעה לחוזה לשלוש שנים על סך 5.7 מיליון דולר

|
אנדראס אובסט (רועי כפיר)
אנדראס אובסט (רועי כפיר)

אנדאס אובסט ללא ספק הוכיח את עצמו כקלעי הטוב ביותר באירופה, ובאופן כללי כאחד השחקנים הטובים ביותר ביורוליג. הכוכב של באיירן מינכן רק במחזור האחרון הבריק ואמנם קבוצתו הפסידה למכבי תל אביב, אבל הוא רשם 33 נקודות, כמה משחקים אחרי שסיפק 37 נק’.

בימים האחרונים באירופה מדווחים שהוא קרוב מאוד ליעד חדש בעונה הבאה, כאשר הוא מסיים חוזה אצל הגרמנים ואם הכל יילך חלק הוא צפוי לשחק אצל דובאי. כעת, ביבשת מפרסמים גם את פרטי החוזה שלו, כשהוא יזכה לשדרוג משמעותי מאוד בפן הכלכלי.

לפי הדיווח, אובסט קיבל הצעה לחתום לשלוש שנים בחוזה גבוה במיוחד של 5.7 מיליון דולר לכל התקופה. המשמעות היא שהקלעי הגרמני ירוויח בחוזה שכזה סכום של 1.9 מיליון דולר לעונה, וכבנוסף ציינו בדיווח שהעסקה לא נסגרה סופית, אבל בדובאי לוחצים להשלים אותה.

