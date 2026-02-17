יום שלישי, 17.02.2026 שעה 12:53
כדורגל ישראלי

הבהרה בדבר מועד סיום הרישום בליגות א'-ג'

ההתאחדות לכדורגל הוציאה לכלל קבוצות הליגות הנמוכות עדכון בדבר רישום שחקנים, כאשר המועד האחרון לרישום שחקנים חדשים והשאלות הוא עד ל-25/02

|
שחקן כדורגל וכדור (יונתן גינזבורג)
שחקן כדורגל וכדור (יונתן גינזבורג)

כשבועיים ימים לקבוצות ליגות א', ב' ו-ג' לרשום שחקנים חדשים, לקבל בחזרה מושאלים, להשאיל שחקנים לקבוצות אחרות וכיוצא בזה. ההתאחדות לכדורגל העבירה הבהרה בדבר מועד סיום רישום בליגות הנמוכות.

"הריני לעדכן כי, בהתאם לפרסום הרשמיט שיצא והופץ עוד טרם תחילת העונה, המועד האחרון לרשום שחקני חדשים/העברות/השאלות/השאלות משנה/חזרה מהשאלה לעונת 2025/26 בליגות א'-ג' הינו יום ד', 25/02, בשעה 19:00, ולא המועד שפורסם קודם לכן".

העדכון נשלח לכלל הקבוצות במחוזות השונים בידי גיא גולדפרב, מנהל ליגות א'-ג' בהתאחדות לכדורגל. אם כן, כשבועיים ימים לקבוצות להתחזק בשחקנים חדשים, להשאיל לשחקנים שיקבלו דקות משחק בקבוצות אחרות או להחזיר שחקני סגל מהשאלות אלו ואחרות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */